6 голов Тоттенхэма и Саутгемптона, невероятная битва аутсайдеров АПЛ
Внизу таблицы все очень плотно
В АПЛ состоялся ряд матчей очередного тура. Отметим яркую ничью «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» – игра завершилась со счетом 3:3, а Святые сравняли счет с пенальти на 93-й минуте.
«Саутгемптон» при невероятной плотности внизу таблицы опустился на последнее место. Рядом находится «Борнмут», который без Ильи Забарного уступил «Астон Вилле».
А вот «Лид» благодаря победе 4:2 выскочил из зоны вылета.
Чемпионат Англии. 28-й тур
Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3
Голы: Адамс, 46, Уолкотт, 78, Уорд-Праус, 90+3 (с пен) - Порро, 45, Кейн, 65, Перишич, 75,
Астон Вилла - Борнмут 3:0
Голы: Луис, 7, Рэмзи, 80, Буэндиа, 90
Вулверхэмптон - Лидс 2:4
Голы: Отто, 65, Кунья, 73 - Харрисон, 6, Айлинг, 49, Кристенсен, 62, Родриго, 90+5
Брентфорд - Лестер 1:1
Голы: Йенсен, 32 - Барнс, 52
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