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Чемпионат Англии
Саутгемптон
18.03.2023 17:00 – FT 3 : 3
Тоттенхэм
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Англия
18 марта 2023, 19:01 | Обновлено 18 марта 2023, 19:02
504
2

6 голов Тоттенхэма и Саутгемптона, невероятная битва аутсайдеров АПЛ

Внизу таблицы все очень плотно

18 марта 2023, 19:01 | Обновлено 18 марта 2023, 19:02
504
2
6 голов Тоттенхэма и Саутгемптона, невероятная битва аутсайдеров АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В АПЛ состоялся ряд матчей очередного тура. Отметим яркую ничью «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» – игра завершилась со счетом 3:3, а Святые сравняли счет с пенальти на 93-й минуте.

«Саутгемптон» при невероятной плотности внизу таблицы опустился на последнее место. Рядом находится «Борнмут», который без Ильи Забарного уступил «Астон Вилле».

А вот «Лид» благодаря победе 4:2 выскочил из зоны вылета.

Чемпионат Англии. 28-й тур

Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3
Голы: Адамс, 46, Уолкотт, 78, Уорд-Праус, 90+3 (с пен) - Порро, 45, Кейн, 65, Перишич, 75,

Астон Вилла - Борнмут 3:0
Голы: Луис, 7, Рэмзи, 80, Буэндиа, 90

Вулверхэмптон - Лидс 2:4
Голы: Отто, 65, Кунья, 73 - Харрисон, 6, Айлинг, 49, Кристенсен, 62, Родриго, 90+5

Брентфорд - Лестер 1:1
Голы: Йенсен, 32 - Барнс, 52

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Тоттенхэм Саутгемптон Борнмут Илья Забарный Астон Вилла Лидс Вулверхэмптон Брентфорд Лестер
Источник Sport.ua
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pol-55
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Gargantua
ух как аутсайдеры закопошились, набирать начали
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