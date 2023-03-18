6 голов Тоттенхэма и Саутгемптона, невероятная битва аутсайдеров АПЛ

В АПЛ состоялся ряд матчей очередного тура. Отметим яркую ничью «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» – игра завершилась со счетом 3:3, а Святые сравняли счет с пенальти на 93-й минуте.

«Саутгемптон» при невероятной плотности внизу таблицы опустился на последнее место. Рядом находится «Борнмут», который без Ильи Забарного уступил «Астон Вилле».

А вот «Лид» благодаря победе 4:2 выскочил из зоны вылета.

Чемпионат Англии. 28-й тур

Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3

Голы: Адамс, 46, Уолкотт, 78, Уорд-Праус, 90+3 (с пен) - Порро, 45, Кейн, 65, Перишич, 75,

Астон Вилла - Борнмут 3:0

Голы: Луис, 7, Рэмзи, 80, Буэндиа, 90

Вулверхэмптон - Лидс 2:4

Голы: Отто, 65, Кунья, 73 - Харрисон, 6, Айлинг, 49, Кристенсен, 62, Родриго, 90+5

Брентфорд - Лестер 1:1

Голы: Йенсен, 32 - Барнс, 52