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Чемпионат Англии
Саутгемптон
18.03.2023 17:00 – FT 3 : 3
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 марта 2023, 05:27 | Обновлено 19 марта 2023, 05:42
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Саутгемптон – Тоттенхэм – 3:3. Спорный пенальти для святых на 90+3. Видео

Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ

19 марта 2023, 05:27 | Обновлено 19 марта 2023, 05:42
222
0
Саутгемптон – Тоттенхэм – 3:3. Спорный пенальти для святых на 90+3. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Саутгемптон» и «Тоттенхэмом». Игра завершилась со счетом 3:3.

Чемпионат Англии по футболу. 28-й тур. 18 марта

Саутгемптон – Тоттенхэм – 3:3

Голы: Адамс, 46, Уолкотт, 78, Уорд-Праус, 90+3 (пен.) – Порро, 45, Кейн, 65, Перишич, 75

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Уолкотт (Саутгемптон).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Тоттенхэм).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Саутгемптон).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Порро (Тоттенхэм).
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Саутгемптон Тоттенхэм видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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