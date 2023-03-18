Миколенко – талисман. Эвертон спасся против Челси на Стэмфорд Бридж
Команда Шона Дайча сразу прыгнула на 15 строчку, а Михаил Мудрик так и не появился на поле
Отчет о матче ожидайте позже.
Английская Премьер-лига. 28-й тур.
«Челси» – «Эвертон» - 2:2
Феликс, 52, Хаверц, 76 (пен.) – Дукуре, 69, Симмс, 89
Кулибали, 57, Джеймс, 74 – Гуйе, 28, Макнил, 45+1
«Челси»: Аррисабалага – Бадяьшиль, Кулибали, В. Фофана (Чалоба, 87) – Чилвелл, Ковачич (Лофтус-Чик, 81), Фернандес, Р. Джеймс – Пулишич (Галлахер, 62), Хаверц, Феликс (Чуквуэмека, 86).
«Эвертон»: Пикфорд – Годфри, Тарковски, Кин, Коулман (Миколенко, 84) – Онана, Гуйе (Симмс, 79), Дукуре – Макнил, Ивоби – Грей.
Арбитр: Даррен Инглэнд (Йоркшир, Англия).
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).
Удары (в створ): 20 (7) – 12 (3)
Угловые: 8 – 2
Оффсайды: 2 – 1.
ЧЕЛСИ - ЭВЕРТОН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 12°C
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