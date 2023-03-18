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  4. Миколенко – талисман. Эвертон спасся против Челси на Стэмфорд Бридж
Чемпионат Англии
Челси
18.03.2023 19:30 – FT 2 : 2
Эвертон
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Англия
18 марта 2023, 21:28 | Обновлено 18 марта 2023, 21:33
1353
7

Миколенко – талисман. Эвертон спасся против Челси на Стэмфорд Бридж

Команда Шона Дайча сразу прыгнула на 15 строчку, а Михаил Мудрик так и не появился на поле

18 марта 2023, 21:28 | Обновлено 18 марта 2023, 21:33
1353
7
Миколенко – талисман. Эвертон спасся против Челси на Стэмфорд Бридж
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

«Челси» – «Эвертон» - 2:2

Феликс, 52, Хаверц, 76 (пен.) – Дукуре, 69, Симмс, 89

Кулибали, 57, Джеймс, 74 – Гуйе, 28, Макнил, 45+1

«Челси»: Аррисабалага – Бадяьшиль, Кулибали, В. Фофана (Чалоба, 87) – Чилвелл, Ковачич (Лофтус-Чик, 81), Фернандес, Р. Джеймс – Пулишич (Галлахер, 62), Хаверц, Феликс (Чуквуэмека, 86).

«Эвертон»: Пикфорд – Годфри, Тарковски, Кин, Коулман (Миколенко, 84) – Онана, Гуйе (Симмс, 79), Дукуре – Макнил, Ивоби – Грей.

Арбитр: Даррен Инглэнд (Йоркшир, Англия).

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 20 (7) – 12 (3)
Угловые: 8 – 2
Оффсайды: 2 – 1.

ЧЕЛСИ - ЭВЕРТОН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Эвертон отчеты Виталий Миколенко Михаил Мудрик
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 7
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Павло Костюк
Миколенко виконав шикарний передгольовий пас, молодець.
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+4
u6464u
Віталька ще й веде себе по людськи, після  гри зняв футболку і подарував чоловіку з українським прапором .
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+3
Mr Voevudskiy
Наказали физрука
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+2
roman75zpr
Ну хоть сегодня в адрес Мудрика (не игравшему) будет поменьше критики.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Аргумент
Челси Поттера сколько уже очей так потеряло ,забили и все сразу защиту усиливать ,это АПЛ тут за 5 мин могут 3 забить 
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0
Springfield
Интересно смотреть повтор из-за ворот. Воя мы видим как бьёт Симмс. И Кепа видит. Вроде рядом с ним, как видно нам. Але ж то... 2:2
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0
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