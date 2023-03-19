Челси – Эвертон – 2:2. Миколенко помог ирискам, Мудрик – на скамейке. Видео
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В субботу, 18 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик провел весь поединок в запасе. Защитник Виталий Миколенко вышел на поле в составе «ирисок» на 84-й минуте и отдал пас на Дукуре в конце встречи, который после паса украинца оформил ассист на Симмса.
Английская Премьер-лига. 28-й тур.
«Челси» – «Эвертон» - 2:2
Голы: Феликс, 52, Хаверц, 76 (пен.) – Дукуре, 69, Симмс, 89
События матча
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