В субботу, 18 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик провел весь поединок в запасе. Защитник Виталий Миколенко вышел на поле в составе «ирисок» на 84-й минуте и отдал пас на Дукуре в конце встречи, который после паса украинца оформил ассист на Симмса.

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

«Челси» – «Эвертон» - 2:2

Голы: Феликс, 52, Хаверц, 76 (пен.) – Дукуре, 69, Симмс, 89