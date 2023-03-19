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Чемпионат Англии
Челси
18.03.2023 19:30 – FT 2 : 2
Эвертон
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Англия
19 марта 2023, 03:36 | Обновлено 19 марта 2023, 03:43
24
0

Челси – Эвертон – 2:2. Миколенко помог ирискам, Мудрик – на скамейке. Видео

Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ

19 марта 2023, 03:36 | Обновлено 19 марта 2023, 03:43
24
0
Челси – Эвертон – 2:2. Миколенко помог ирискам, Мудрик – на скамейке. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик провел весь поединок в запасе. Защитник Виталий Миколенко вышел на поле в составе «ирисок» на 84-й минуте и отдал пас на Дукуре в конце встречи, который после паса украинца оформил ассист на Симмса.

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

«Челси» – «Эвертон» - 2:2

Голы: Феликс, 52, Хаверц, 76 (пен.) – Дукуре, 69, Симмс, 89

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Эллис Симмс (Эвертон).
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Каи Хавертц (Челси).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулай Дукуре (Эвертон).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Челси).
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Источник Sport.ua
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