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17 марта 2023, 14:01 | Обновлено 17 марта 2023, 14:08
266
0

Челси – Эвертон. Прогноз и анонс на матч АПЛ

Команды Мудрика и Миколенко сыграют между собой

17 марта 2023, 14:01 | Обновлено 17 марта 2023, 14:08
266
0
Челси – Эвертон. Прогноз и анонс на матч АПЛ
ФК Челси

Для украинских фанатов футбола самым интересным матчем 28-го тура АПЛ, безусловно, будет противостояние двух «украинских» клубов: «Челси» Михаила Мудрика на «Стэмфорд Бридж» примет «Эвертон» Виталия Миколенко. Поединок состоится в субботу, 18 марта. Начало – в 19:30 по Киеву.

Челси

После длительного неудачного отрезка «Челси», похоже, понемногу нащупывает свою игру. После серий сначала с трех ничьих, а потом из трех поражений команда Грэма Поттера одержала три победы подряд. В АПЛ были обыграны «Лидс» и «Лестер», а в Лиге чемпионов «Синие» неделю назад в ответном матче 1/8 финала обыграли «Боруссию» Дортмунд со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал, где сыграют с «Реалом». И поединок против «Эвертона» – это хорошая возможность победную серию продолжить.

Михаил Мудрик первые два победных матча из этой успешной мини-серии «Челси» провел на скамейке запасных, и, казалось, что украинец окончательно выпадает из основной обоймы команды Грэма Поттера. Однако в матче с «Лестером» Мудрик вышел в основе и наконец-то, в седьмом для себя поединке в лондонском клубе, отличился первым результативным действием – ассистом на Матео Ковачича в третьем голе.

Эвертон

Если «Челси», несмотря на десятое место в турнирной таблице, продолжает борьбу за попадание в еврокубки (при удачной концовке сезона – возможно, даже за Лигу чемпионов), то у «Эвертона» идет суровая и тяжелая борьба за выживание. Она в нынешнем сезоне АПЛ вообще получается невероятно насыщенной: девять последних команд в турнирной таблице разделяют всего 5 очков. «Эвертон» благодаря 4 очкам в последних двух матчах в АПЛ выбрался из зоны вылета, и сейчас идет в середине этой группы: 25 очков и 15-е место.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко в начале марта заболел. Из-за этого он пропустил матч против «Ноттингема» (ничья 1:1), а в поединке с «Брентфордом» (победа 1:0) появился на замену лишь на одну минуту в самом конце матча. Под большим вопросом появление Миколенко в основе и на матч с «Челси».

История встреч

На данный момент «Челси» и «Эвертон» провели между собой 133 матча во всех турнирах. Преимущество на стороне «Челси»: 52 победы против 37. Еще 44 матча завершились вничью. Разница голов также в пользу «Челси»: 198 голов против 178.

Прогноз на противостояние

«Челси» подходит к матчу в статусе явного фаворита. Наш прогноз – победа хозяев, коэффициент 1,5.

18 марта, суббота

«Челси» – «Эвертон»
Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 19:30
Прямая ТВ-трансляция – Setanta Sports Украина
Арбитр: Даррен Инглэнд
Прогноз Sport.ua – 2:0
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Источник Sport.ua
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