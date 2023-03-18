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Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 17:03 |
207
0

Челси – Эвертон. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28-го тура Английской Премьер-лиги

18 марта 2023, 17:03 |
207
0
Челси – Эвертон. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18-го марта, состоится поединок 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Эвертон». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 19:30.

Лондонский «Челси» под руководством Грема Поттера наконец-то начал стабильно побеждать, а украинский нападающий Михаил Мудрик даже отметился первым результативным действием в новом клубе. Однако публика жаждет продолжения, и для этого у «синих» есть неплохая опция – домашняя игра против «Эвертона» с Виталием Миколенко в составе. «Ириски» переживают не лучшие времена, но Шон Дайч пытается вытащить их из зоны вылета.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Эвертон», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Эвертон текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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