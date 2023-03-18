В субботу, 18-го марта, состоится поединок 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Эвертон». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 19:30.

Лондонский «Челси» под руководством Грема Поттера наконец-то начал стабильно побеждать, а украинский нападающий Михаил Мудрик даже отметился первым результативным действием в новом клубе. Однако публика жаждет продолжения, и для этого у «синих» есть неплохая опция – домашняя игра против «Эвертона» с Виталием Миколенко в составе. «Ириски» переживают не лучшие времена, но Шон Дайч пытается вытащить их из зоны вылета.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Эвертон», за которой можно следить в украинской версии сайта.