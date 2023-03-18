Чертова машина, иной уровень – украинский. Фаны в восторге от Цыганкова

В субботу, 18 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Райо Валекано» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:2.

Дубль в этом поединке оформил украинский футболист Виктор Цыганков, который выступает за «Жирону». Виктор отличился на 29-й и 52-й минутах матча.

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Болельщики «бело-красных» не смогли не отметить столь уверенную и яркую игру украинца. Вот что говорят фанаты «Жироны» про Виктора Цыганкова:

Eugenio Muñoz Fernández: «Красивый счет 2:2 между Райо Вальекано и Жироной. Отличные голы, напряжение и споры до самого конца. Жирона нашла золото в виде Цыганкова».

Albert Isern: «3 гола и 3 передачи от Цыганкова в 5 матчах. Что касается качества, единственное, что меня удивляет в его игре, это то, что он показывает ее так рано. Помимо адаптации и языка, хорошо понимает партнеров на поле. Разносторонний футболист».

Patadón Guillamón: «Насколько все-таки крутой Цыганков, какой игрок...».

Daniel Olmedo: «Два гола и два кросса, создающие четкие шансы для его партнеров по команде. Отличная игра от Цыганкова».

Lucien B: «Цыганков реально восхитительный игрок, потрясающее подписание».



Bruno Martin: «Цыганков уже с легкостью забивает голы в футболке Жироны. Если он будет продолжать в том же духе и будет соответствовать темпам других сезонов... Он может забить 8-9 голов. Очень хорошая адаптация!».

Aleixx_13: «В том, что Цыганков в Жироне, нет никакого смысла, он же чертова машина!».

Tobias Storruste Dahle: «Каким варпом [двигателем – ред.] оказывается Цыганков для Жироны. Странно, что более крупные клубы не присоединились к нам».

Diego: «Влияние Цыганкова в Жироне жестоко. Другой уровень – украинский».

Grzegorz Legutki: «Дубль Цыганкова. Жирона доводит свою игру до прострелов, но, похоже, украинец в очередной раз отличился, спустившись с фланга в центр. В плане футбола он выглядит куда лучше, чем этот переоцененный Мудрик».