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Испания
18 марта 2023, 20:01 | Обновлено 18 марта 2023, 20:47
7009
13

Чертова машина, иной уровень – украинский. Фаны в восторге от Цыганкова

Украинец оформил дубль за «Жирону» в матче с «Райо Валекано»

18 марта 2023, 20:01 | Обновлено 18 марта 2023, 20:47
7009
13
Чертова машина, иной уровень – украинский. Фаны в восторге от Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 18 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Райо Валекано» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:2.

Дубль в этом поединке оформил украинский футболист Виктор Цыганков, который выступает за «Жирону». Виктор отличился на 29-й и 52-й минутах матча.

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Болельщики «бело-красных» не смогли не отметить столь уверенную и яркую игру украинца. Вот что говорят фанаты «Жироны» про Виктора Цыганкова:

Eugenio Muñoz Fernández: «Красивый счет 2:2 между Райо Вальекано и Жироной. Отличные голы, напряжение и споры до самого конца. Жирона нашла золото в виде Цыганкова».

Albert Isern: «3 гола и 3 передачи от Цыганкова в 5 матчах. Что касается качества, единственное, что меня удивляет в его игре, это то, что он показывает ее так рано. Помимо адаптации и языка, хорошо понимает партнеров на поле. Разносторонний футболист».

Patadón Guillamón: «Насколько все-таки крутой Цыганков, какой игрок...».

Daniel Olmedo: «Два гола и два кросса, создающие четкие шансы для его партнеров по команде. Отличная игра от Цыганкова».

Lucien B: «Цыганков реально восхитительный игрок, потрясающее подписание».

Bruno Martin: «Цыганков уже с легкостью забивает голы в футболке Жироны. Если он будет продолжать в том же духе и будет соответствовать темпам других сезонов... Он может забить 8-9 голов. Очень хорошая адаптация!».

Aleixx_13: «В том, что Цыганков в Жироне, нет никакого смысла, он же чертова машина!».

Tobias Storruste Dahle: «Каким варпом [двигателем – ред.] оказывается Цыганков для Жироны. Странно, что более крупные клубы не присоединились к нам».

Diego: «Влияние Цыганкова в Жироне жестоко. Другой уровень – украинский».

Grzegorz Legutki: «Дубль Цыганкова. Жирона доводит свою игру до прострелов, но, похоже, украинец в очередной раз отличился, спустившись с фланга в центр. В плане футбола он выглядит куда лучше, чем этот переоцененный Мудрик».

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Виктор Цыганков реакция болельщиков фанаты болельщики Жирона Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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Комментарии 13
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Gargantua
последний чувак прямо нож в сердце вонзил нашему бесноватому другу с десятком аккаунтов )
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+9
Alex AS
фарт конечно неимоверный для этой команды получить задарма игрока такого уровня не прилагая по сути никаких усилий 
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+4
Умник
Сама жирона классная команда. 
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
fitnes_sports066
Последний комментарий самый точный! Хорошо подчёркнуто, привет, Испании от Украины. Хочу добавить что если АПЛ покоряли украинцы, то Ла Лига очень неудобный чемпионат для украинцев, коноплянка не особо то удалось, а Зозуля вообще мимо
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+1
Показать Скрыть 6 ответов
Springfield
Фаны сегодня любят, а завтра засвистят по полной. Это не кузьмичи, которые будут про себя ворчать, но упорно ходить и ждать.  Те деды даже в неигровые дни собирались у нас возле входа на стадион и без конца и края обсуждали всё и всех.
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0
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