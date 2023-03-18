Испания18 марта 2023, 19:45 | Обновлено 18 марта 2023, 19:46
1436
3
Топ-оценка. Цыганков – без вопросов лучший игрок матча Ла Лиги
Виктор великолепно чувствует себя в Ла Лиге
18 марта 2023, 19:45 | Обновлено 18 марта 2023, 19:46
1436
3
По итогам матча чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Жироной», который закончился со счетом 2:2, лучшим игроком стал украинец Виктор Цыганков.
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Хавбек оформил дубль, а «Жирона» прервала серию из двух кряду поражений. Цыганков получил оценку 8,4 балла от WhoScored. В составе гостей только Мартин имеет оценку выше 7 баллов.
У Виктора уже три гола и три результативные передачи в Ла Лиге.
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Комментарии 3
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Молодець!
Если так пойдет и дальше, то пойдет на повышение скоро, круть, особенно для СБУ
Вікторіссімо!!💪🇺🇦
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