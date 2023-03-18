Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-оценка. Цыганков – без вопросов лучший игрок матча Ла Лиги
Испания
18 марта 2023, 19:45 | Обновлено 18 марта 2023, 19:46
1436
3

Топ-оценка. Цыганков – без вопросов лучший игрок матча Ла Лиги

Виктор великолепно чувствует себя в Ла Лиге

18 марта 2023, 19:45 | Обновлено 18 марта 2023, 19:46
1436
3
Топ-оценка. Цыганков – без вопросов лучший игрок матча Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

По итогам матча чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Жироной», который закончился со счетом 2:2, лучшим игроком стал украинец Виктор Цыганков.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Хавбек оформил дубль, а «Жирона» прервала серию из двух кряду поражений. Цыганков получил оценку 8,4 балла от WhoScored. В составе гостей только Мартин имеет оценку выше 7 баллов.

У Виктора уже три гола и три результативные передачи в Ла Лиге.

По теме:
Чертова машина, иной уровень – украинский. Фаны в восторге от Цыганкова
ВИДЕО. Как Цыганков оформил дубль за Жирону в ворота Райо Вальекано
Цыганков спас Жирону. Украинец оформил дубль, команда сыграла вничью
Жирона Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нашей вины нет, жаль украинцев». Соболенко прокомментировала отказ Цуренко
Теннис | 18 марта 2023, 15:05 14
«Нашей вины нет, жаль украинцев». Соболенко прокомментировала отказ Цуренко
«Нашей вины нет, жаль украинцев». Соболенко прокомментировала отказ Цуренко

Арина впервые высказалась после ситуации в Индиан-Уэллсе

ВИДЕО. Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – сцикун»
Бокс | 18 марта 2023, 11:39 7
ВИДЕО. Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – сцикун»
ВИДЕО. Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – сцикун»

Британский чемпион вместе с командой обозвал украинца

Менеджер Усика: «Чем дальше, тем больше шансов, что бой не состоится»
Бокс | 18.03.2023, 13:28
Менеджер Усика: «Чем дальше, тем больше шансов, что бой не состоится»
Менеджер Усика: «Чем дальше, тем больше шансов, что бой не состоится»
Вот это новичок. У форварда Зари Герреро 1 гол и 3 ассиста в трех матчах
Футбол | 18.03.2023, 16:12
Вот это новичок. У форварда Зари Герреро 1 гол и 3 ассиста в трех матчах
Вот это новичок. У форварда Зари Герреро 1 гол и 3 ассиста в трех матчах
ФОТО. Мощная поддержка. Милевский обратился к украинским военным
Война | 17.03.2023, 20:49
ФОТО. Мощная поддержка. Милевский обратился к украинским военным
ФОТО. Мощная поддержка. Милевский обратился к украинским военным
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sahka1981
Молодець!
Ответить
+3
Alex AS
Если так пойдет и дальше, то пойдет на повышение скоро, круть, особенно для СБУ
Ответить
+2
MYV
Вікторіссімо!!💪🇺🇦
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
17.03.2023, 12:54
Бокс
Фейеноорд – Шахтер – 7:1. Фиаско схемы Роттердам плюс. Видео голов и обзор
Фейеноорд – Шахтер – 7:1. Фиаско схемы Роттердам плюс. Видео голов и обзор
16.03.2023, 22:15 31
Футбол
Надежда на Свёнтек. Известны все участницы 1/2 финала в Индиан-Уэллс
Надежда на Свёнтек. Известны все участницы 1/2 финала в Индиан-Уэллс
17.03.2023, 00:45 2
Теннис
Холменколлен-2023. Женский спринт перенесен на субботу из-за непогоды
Холменколлен-2023. Женский спринт перенесен на субботу из-за непогоды
17.03.2023, 16:48
Биатлон
Конец победной серии. Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате ОАЭ
Конец победной серии. Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате ОАЭ
18.03.2023, 03:50
Футбол
Определились финалистки турнира в Индиан-Уэллсе
Определились финалистки турнира в Индиан-Уэллсе
18.03.2023, 04:33 18
Теннис
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
17.03.2023, 01:55
Футбол
Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
17.03.2023, 05:50 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности