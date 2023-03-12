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12 марта 2023, 06:30 |
417
0

Первый ассист Мудрика в Челси, успех Ингульца, Тони Йока проиграл в Париже

Главные новости за 11 марта на Sport.ua

12 марта 2023, 06:30 |
417
0
Первый ассист Мудрика в Челси, успех Ингульца, Тони Йока проиграл в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за суботу, 11 марта.

1А. Лидерам стоит опасаться. Заря эффектно разобралась со Львовом
Две голевые передачи от новичка Герреро помогли команде ван Леувена одержать победу

1Б. Из аутсайдера – в топ-10. Ингулец обыграл Металлист благодаря дублю Одарюка
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Петрово

1В. До конца. Александрия избежала поражения на выезде у Миная
Команда Руслана Ротаня сыграла вничью в третий раз подряд

1Г. Быстрый обмен голами в дебюте. Черноморец и Металлист 1925 поделили очки
Одесская команда не сумела продлить победную серию, харьковчане немного реабилитировались за 0:7

2А. Вышли из кризиса? Челси с Мудриком в составе обыграл Лестер
Команда Грэма Поттера выиграла третий матч кряду

2Б. ВИДЕО. VAR отменил первый гол Мудрика за Челси, украинец ответил ассистом
Михаил сделал первое результативное действие за новый клуб

2В. После разгрома МЮ. Ливерпуль проиграл аутсайдеру Борнмуту
Команда Юргена Клоппа уступила на выезде

2Г. Не отпускают Арсенал. Манчестер Сити добыл минимальную победу
Выиграли благодаря голу Холанда с пенальти

3. Дали бой лидеру. Сборная Украины проиграла и второй матч Австрии
Украинцы не сумели удержать преимущество

4. Сенсация в Париже: Тони Йока проиграл ветерану. Это второе поражение подряд
42-летний камерунец Карлос Такам сумел победить фаворита по очкам

5А. Эстерсунд-2023. Украина заняла 9 место в женской эстафете
Выиграли гонку норвежские биатлонистки

5Б. Эстерсунд-2023. Украинцы с лучшей стрельбой финишировали 5-ми в эстафете
Мужская сборная Украины продемонстрировала лучшее выступление в сезоне

6А. ВИДЕО. Мбаппе с передачи Месси вырвал победу для ПСЖ над Брестом
Поединок завершился со счетом 2:1

6Б. Подарок Баварии. Шальке отобрал очки у Боруссии в Рурском дерби
Команда из зоны вылета заметно снизила шансы соперников из Дортмунда на победу в Бундеслиге

6В. Бундеслига. Бавария забила 5 голов и сохраняет лидерство
Мюнхенская команда набрала форму

6Г. Реал прервал неудачную серию. Мадридцы выиграли в матче Ла Лиги
После трех матчей без побед

6Д. +18. Наполи уходит в отрыв после победы над Аталантой
Команда идет к чемпионству

7. Экс-тренер Фейеноорда: «Шахтер едет в Роттердам с дерьмом в штанах»
Такие слова нидерландца должны стать дополнительной мотивацией для «горняков»…

8. Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка
По информации Майка Коппинджера, титульный бой пройдет 20 мая в Лас-Вегасе

9. Плюс три очка. Будивельник с трудом выиграл первый матч 1/4 финала ENBL
Столичная команда в напряженном поединке обыграла литовский клуб «Вулвз»

10. 10 самых успешных трансферов свободных агентов в УПЛ-2022/23
Sport.ua – о тех, за кого не пришлось платить отступные, но кто принес немало пользы новой команде

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Источник Sport.ua
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