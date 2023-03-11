ВИДЕО. VAR отменил первый гол Мудрика за Челси, украинец ответил ассистом

В субботу, 11 февраля, прошел матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между «Лестером» и «Челси».

На 75 минуте при счете 2:1 в пользу своей команды украинский легионер лондонского клуба Михаил Мудрик забил гол, но после просмотра VAR отменил его из-за офсайда.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Спустя две минуты Михаил отметился первым результативным действием, отдав голевую передачу на Матео Ковачича.

На 82-й минуте Мудрика заменил Карни Чуквуэмека.

Чемпионат Англии 27-й тур

«Лестер» – «Челси» – 1:3

Голы: Дака, 39 – Чилвелл, 11, Хаверц, 45+6, Ковачич, 78

Обзор матча

Отмененный гол на 4:07, ассист – на 4:34.