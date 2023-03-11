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  4. ВИДЕО. VAR отменил первый гол Мудрика за Челси, украинец ответил ассистом
Чемпионат Англии
Лестер
11.03.2023 17:00 – FT 1 : 3
Челси
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Англия
11 марта 2023, 18:43 | Обновлено 11 марта 2023, 19:53
14544
28

ВИДЕО. VAR отменил первый гол Мудрика за Челси, украинец ответил ассистом

Михаил сделал первое результативное действие за новый клуб

11 марта 2023, 18:43 | Обновлено 11 марта 2023, 19:53
14544
28
ВИДЕО. VAR отменил первый гол Мудрика за Челси, украинец ответил ассистом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 11 февраля, прошел матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между «Лестером» и «Челси».

На 75 минуте при счете 2:1 в пользу своей команды украинский легионер лондонского клуба Михаил Мудрик забил гол, но после просмотра VAR отменил его из-за офсайда.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Спустя две минуты Михаил отметился первым результативным действием, отдав голевую передачу на Матео Ковачича.

На 82-й минуте Мудрика заменил Карни Чуквуэмека.

Чемпионат Англии 27-й тур

«Лестер» – «Челси» – 1:3
Голы: Дака, 39 – Чилвелл, 11, Хаверц, 45+6, Ковачич, 78

Обзор матча

Отмененный гол на 4:07, ассист – на 4:34.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Челси).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Чилвелл (Челси).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 28
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Andrey_1992
Молодець Мудрик, з кодним матчем все краще і краще
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+9
vh
В команді чоловік 7 вінгерів, з яких 2 купили взимку, а вона флангами толком не грає. Мудрик центр форвард. Взагалі не зрозуміло, що тренер хоче від команди...
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Maks Krot
Всеровно молодец Мудрик ,в первом тайме если бы не офсайд у Феликса результативную атаку начал ,во втором тайме тоже гол забил  ну офсайд ,ну все же пас голевой сделал ,с каждым матчем будет лучше. 
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Нічого страшного, психологічно буде легше 
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+4
Springfield
Главное что целку сбил и отыграл уже 81 минуту. Со своей задачей ложной девятки справился хорошо. Счёт на табло.
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+3
Леха Маслов
Партнери не відчувають впевненості у діях Мишка, тому він практично не задіян у грі. Хочеться вірити, що це лише поки що.
Ответить
+3
Roman serhi
Уже лучше.. Придаст ему уверенности..Да не все пока получается..Но всё будет норм..Видно физически стал выносливее..
Ответить
+3
Mr Voevudskiy
Схема у команды писос конечно.. Мишаня молодчик
Ответить
+2
Алексей Ильин
Ну наконец то, морльно будет полегче теперь. Выпадал конечно, но сегодня выглядел уже гораздо лучше. Нужно тактику подтягивать, а потенциал там огромный
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+2
Умник
Норм.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
mayakovskiy1
Мішаня молодець.  Хоча позиція на якій він грав сьогодні дуже сумнівна 
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
New Zealander
Мудрик сегодня красава конечно
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-1
Fred14
Мудрик постепенно избавляется от кротизма и начинает понимать английский футбол .И там нет такого чтобы специально кого-то не видеть .Люди дают пас когда Мудрик предлагает себя .
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-3
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Taste The World
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-7
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