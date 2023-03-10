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10 марта 2023, 21:19 |
69
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Лестер – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Вернет ли место в стартовом составе Михаил Мудрик?

10 марта 2023, 21:19 |
69
0
Лестер – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 марта, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоится матч двадцать седьмого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Лестер» и лондонский «Челси». Стартовый свисток рефери Андре Марринера из Бирмингема прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Лестер


Результаты команды из Лестершира в текущем сезоне не будут особо волновать болельщиков команды ровно до тех пор, пока она не окажется среди претендентов на вылет. Впрочем, без достаточного финансирования даже такой поворот событий никого бы не удивил, тогда как тот факт, что главный тренер «лис» Брендан Роджерс остался на своей должности в начале сезона казался действительно неожиданным. И поскольку особого спроса с некогда чемпионов Англии на данный момент нет, они позволяют себе играть исключительно со спортивным азартом. Забавно, но даже при таком раскладе команда умудряется опережать лондонский «Вест Хэм» по набранным очкам, хотя «молотобойцы» на две последние трансферные кампании выкинули чуть ли не годовой бюджет «Лестера».

Конечно, особой радости от четырех поражений кряду в пяти последних матчах фанаты команды Роджерса не испытывают. У них были определенные надежды на продвижение в Кубке Англии в качестве утешительного приза, но если даже «Блэкберн» из Чемпионшипа может обыграть «лис» в их текущей форме (1:0), то особо не стоит распылятся на любые турниры, кроме чемпионата. Тяжелый календарь «Лестера» продолжится матчем против «Челси», хотя газон «Кинг Пауэра» еще не отошел до конца от засушливого футбола местного клуба против «Арсенала» (0:1), а сама команда все еще переживает поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:3) и «Саутгемптона» (0:1). Однако, уже в скором времени соперники для футболистов Роджерса станут попроще, а календарь – более размеренным. Особо терять нечего, да и за очередную неудачу с Роджерса точно никто не спросит.

Челси


Лондонский «Челси» потратил неприлично много денег во время зимней трансферной кампании, в том числе – на приобретение украинского нападающего Михаила Мудрика, но с момента его прибытия на базу клуба не мог выиграть в шести матчах подряд. В эту череду неудачных результатов попала и первая игра против дортмундской «Боруссии» на выезде (0:1), после которой фанаты «синих» хватались за голову в ужасе от потенциального вылета из Лиги чемпионов УЕФА. Однако посреди текущей недели случилось настоящее чудо на «Стэмфорд Бридж», и домашняя команда не просто сумела обыграть немецкого соперника, но еще и забила в его ворота два мяча (2:0), чего с ней не случалось с 27 декабря прошлого года.

Несложно догадаться, что неудачный старт выступлений в новой команде исключил возможность участия Мудрика в той игре. Однако сил «пенсионеры» потратили достаточно для того, чтобы Михаил мог рассчитывать на место на поле в предстоящей встрече, на что прозрачно намекнул Грэм Поттер на пресс-конференции перед матчем. К слову, отношение к наставнику со стороны местной публики начало крениться в положительном направлении после успеха на международной арене и победы над «Лидсом» в чемпионате (1:0). Важно также и то, что обе этих игры были домашними, но теперь «Челси» просто обязан хорошо сыграть на выезде, так как уже десять матчей кряду не просто не может победить за пределами родной арены, но и поражал ворота соперников только в четырех случаях.

Ориентировочные составы


«Лестер»: Уорд – Кастань, Фас, Суттар, Перейра – Мэддисон, Дьюсбери-Холл, Ндиди, Тете – Ихеаначо, Дака.

«Челси»: Аррисабалага – Фофана, Кулибали, Бадьяшиль – Чилвелл, Фернандес, Ковачич, Лофтус-Чик – Мудрик, Хаверц, Феликс.

Не сыграют: Бертран, Джастин, Кристиансен, Тилеманс – Аспиликуэта, Маунт, Броя, Джеймс, Канте, Менди, Силва.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке нас футбол на равных. Нашей ставкой будет позиция – «Челси» не проиграет и ТМ 3.5 с коэффициентом 1.74.

11 марта, суббота

«Лестер» – «Челси»
Лестер. «Кинг Пауэр». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Андре Марринер (Бирмингем, Англия)
Прогноз Sport.ua – 0:1
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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