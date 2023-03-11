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Чемпионат Англии
Лестер
11.03.2023 17:00 – FT 1 : 3
Челси
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Англия
11 марта 2023, 20:01 | Обновлено 11 марта 2023, 20:29
1426
0

Лестер – Челси – 1:3. Первый ассист Мудрика. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 27-го тура АПЛ

11 марта 2023, 20:01 | Обновлено 11 марта 2023, 20:29
1426
0
Лестер – Челси – 1:3. Первый ассист Мудрика. Видео голов и обзор матча
ФК Челси

В субботу, 11 февраля, прошел матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между «Лестером» и «Челси».

На 75 минуте при счете 2:1 в пользу своей команды украинский легионер лондонского клуба Михаил Мудрик забил гол, но после просмотра VAR отменил его из-за офсайда.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Спустя две минуты Михаил отметился первым результативным действием, отдав голевую передачу на Матео Ковачича.

Чемпионат Англии 27-й тур

«Лестер» – «Челси» – 1:3
Голы: Дака, 39 – Чилвелл, 11, Хаверц, 45+6, Ковачич, 78

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Челси).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Чилвелл (Челси).
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Источник Sport.ua
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