Лестер – Челси – 1:3. Первый ассист Мудрика. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 27-го тура АПЛ
В субботу, 11 февраля, прошел матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между «Лестером» и «Челси».
На 75 минуте при счете 2:1 в пользу своей команды украинский легионер лондонского клуба Михаил Мудрик забил гол, но после просмотра VAR отменил его из-за офсайда.
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Спустя две минуты Михаил отметился первым результативным действием, отдав голевую передачу на Матео Ковачича.
Чемпионат Англии 27-й тур
«Лестер» – «Челси» – 1:3
Голы: Дака, 39 – Чилвелл, 11, Хаверц, 45+6, Ковачич, 78
События матча
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