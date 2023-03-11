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11.03.2023 17:00 – FT 1 : 3
Челси
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Англия
11 марта 2023, 19:51 | Обновлено 11 марта 2023, 20:28
859
0

Грэм ПОТТЕР: «Очень позитивная неделя для Челси - три победы»

Похоже, команда выбралась из кризиса

11 марта 2023, 19:51 | Обновлено 11 марта 2023, 20:28
859
0
Грэм ПОТТЕР: «Очень позитивная неделя для Челси - три победы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Наставник «Челси» Грэм Поттер доволен серией из трех кряду побед. Синие в АПЛ обыграли «Лидс» и «Лестер», а в Лиге чемпионов прошли «Боруссию» Дортмунд.

«У нас реально позитивная неделя, три победы кряду, что говорит о развитии команды. Считаю, что мы заслужили победить, хотя в конце матча с «Лестером» было непросто».

«Теперь нужно продлить серию в следующем поединке против «Эвертона», – сказал Поттер.

Михаил Мудрик в сегодняшней игре оформил свой первый ассист в составе Синих.

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Челси Михаил Мудрик Грэм Поттер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Лестер - Челси
Источник BBC
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