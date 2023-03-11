Грэм ПОТТЕР: «Очень позитивная неделя для Челси - три победы»

Наставник «Челси» Грэм Поттер доволен серией из трех кряду побед. Синие в АПЛ обыграли «Лидс» и «Лестер», а в Лиге чемпионов прошли «Боруссию» Дортмунд.

«У нас реально позитивная неделя, три победы кряду, что говорит о развитии команды. Считаю, что мы заслужили победить, хотя в конце матча с «Лестером» было непросто».

«Теперь нужно продлить серию в следующем поединке против «Эвертона», – сказал Поттер.

Михаил Мудрик в сегодняшней игре оформил свой первый ассист в составе Синих.