Англия11 марта 2023, 19:51 | Обновлено 11 марта 2023, 20:28
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Грэм ПОТТЕР: «Очень позитивная неделя для Челси - три победы»
Похоже, команда выбралась из кризиса
11 марта 2023, 19:51 | Обновлено 11 марта 2023, 20:28
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Наставник «Челси» Грэм Поттер доволен серией из трех кряду побед. Синие в АПЛ обыграли «Лидс» и «Лестер», а в Лиге чемпионов прошли «Боруссию» Дортмунд.
«У нас реально позитивная неделя, три победы кряду, что говорит о развитии команды. Считаю, что мы заслужили победить, хотя в конце матча с «Лестером» было непросто».
«Теперь нужно продлить серию в следующем поединке против «Эвертона», – сказал Поттер.
Михаил Мудрик в сегодняшней игре оформил свой первый ассист в составе Синих.
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