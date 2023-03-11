Быстрый обмен голами в дебюте. Черноморец и Металлист 1925 поделили очки
Одесская команда не сумела продлить победную серию, харьковчане немного реабилитировались за 0:7
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Украинская Премьер-лига. 17 тур.
«Черноморец» - «Металлист 1925» - 1:1.
Алефиренко, 8 - Вачиберадзе, 19.
Жычыков, 57, Вачиберадзе, 62, Курило, 73, Ременюк, 90, Мартынюк, 90+4.
«Черноморец»: Непогодов - Путря, Гучек, Салюк, Брагару - Васильев - Бадибанга (Штогрин, 86), Демченко, Алефиренко, Кузык (Политыло, 86) - Юсов (Гладкий, 83).
«Металлист 1925»: Мозиль - Жычыков, Безуглый, Курило, Шершень - Мартынюк - Русин (Капинус, 87), Габелок, Вачиберадзе (Островский, 87), Дмитренко (Ременюк, 73) - Бичек (Чирук, 66).
Арбитр: Александр Соловьян (Киев).
Стадион: «Черноморец» (Одесса).
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