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  4. Быстрый обмен голами в дебюте. Черноморец и Металлист 1925 поделили очки
Чемпионат Украины
Черноморец
11.03.2023 15:00 – FT 1 : 1
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 16:56 | Обновлено 11 марта 2023, 17:00
33
0

Быстрый обмен голами в дебюте. Черноморец и Металлист 1925 поделили очки

Одесская команда не сумела продлить победную серию, харьковчане немного реабилитировались за 0:7

11 марта 2023, 16:56 | Обновлено 11 марта 2023, 17:00
33
0
Быстрый обмен голами в дебюте. Черноморец и Металлист 1925 поделили очки
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 17 тур.

«Черноморец» - «Металлист 1925» - 1:1.

Алефиренко, 8 - Вачиберадзе, 19.

Жычыков, 57, Вачиберадзе, 62, Курило, 73, Ременюк, 90, Мартынюк, 90+4.

«Черноморец»: Непогодов - Путря, Гучек, Салюк, Брагару - Васильев - Бадибанга (Штогрин, 86), Демченко, Алефиренко, Кузык (Политыло, 86) - Юсов (Гладкий, 83).

«Металлист 1925»: Мозиль - Жычыков, Безуглый, Курило, Шершень - Мартынюк - Русин (Капинус, 87), Габелок, Вачиберадзе (Островский, 87), Дмитренко (Ременюк, 73) - Бичек (Чирук, 66).

Арбитр: Александр Соловьян (Киев).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

ЧЕРНОМОРЕЦ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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