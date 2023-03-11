В субботу, 11 марта, в Одессе на поле стадиона «Черноморец» состоялся матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» расписал мировую с «Металлистом 1925».

Украинская Премьер-лига. 17 тур.

«Черноморец» - «Металлист 1925» - 1:1.

Алефиренко, 8 - Вачиберадзе, 19.

Жычыков, 57, Вачиберадзе, 62, Курило, 73, Ременюк, 90, Мартынюк, 90+4.

«Черноморец»: Непогодов - Путря, Гучек, Салюк, Брагару - Васильев - Бадибанга (Штогрин, 86), Демченко, Алефиренко, Кузык (Политыло, 86) - Юсов (Гладкий, 83).

«Металлист 1925»: Мозиль - Жычыков, Безуглый, Курило, Шершень - Мартынюк - Русин (Капинус, 87), Габелок, Вачиберадзе (Островский, 87), Дмитренко (Ременюк, 73) - Бичек (Чирук, 66).