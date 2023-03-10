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Чемпионат Украины
Черноморец
11.03.2023 15:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 14:36 | Обновлено 10 марта 2023, 14:49
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Черноморец – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Априори команды равны, но вторую часть сезона убедительнее начали одесситы

10 марта 2023, 14:36 | Обновлено 10 марта 2023, 14:49
103
0
Черноморец – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Черноморец Одесса

В субботу, 11 марта, в Одессе на поле стадиона «Черноморец» состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» выяснит отношения с «Металлистом 1925». Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Черноморец

В турнирной таблице чемпионата Украины одесский «Черноморец» занимает 14-е место с 14 очками после 16-ти игр. В предыдущем туре «моряки» играли в Ровно с «Вересом» и одержали победу со счетом 3:1. Это была первая официальная игра команды после зимней паузы.

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Если вспомнить зимнюю подготовку «Черноморца», то на сборах команда провела 7-мь контрольных спаррингов, в которых по три раза победила и проиграла, и один раз сыграла вничью. Программу товарищеских игр зимы «моряки» завершили серией из четырех побед кряду. Они по очереди обыграли казахстанский «Шахтер» из Караганды (2:1), клуб «Турон» из Узбекистана (4:2), «Ниву» из Винницы (4:2) и одесскую команду «Реал Фарма» (5:0).

К поединку с «Металлистом 1925» подопечные Романа Григорчука, если верить неофициальной информации, подходят без кадровых проблем. Нет у одесситов и дисквалифицированных.

Металлист 1925

У харьковсккого «Металлиста 1925» 19-ть пунктов и он занимает 8-ю позицию в таблице УПЛ. В матче 16-го тура сезона подопечные Эдмара и Олега Голодюка потерпели от донецкого «Шахтера» крупное поражение со счетом 0:7. Эта игра состоялась 5 марта. А 27-го февраля харьковчане в отложенном поединке 6-го тура сыграли в гостях вничью 3:3 с «Александрией».

Ничья с александрийцами продолжила серию игр «Металлиста 1925» в 2023 году без поражений. Программу зимних спаррингов он завершил четырьмя матчами без провалов – сыграл 1:1 с грузинским клубом «Поти», обыграл со счетом 1:0 «Бухару» из Узбекистана, разошелся миром 0:0 с чешской командой «Лишень» из Брно и переиграл АГМК из Узбекистана – 1:0. А затем случилось поражение в поединке с донецким «Шахтером»…

После разгромного фиаско в поединке с «горняками» Донецка харьковчане получили кадровое усиление – в основную группу команды вернулись полузащитник Артем Габелок и голкипер Олег Мозиль. Их участие в предстоящем поединке более чем вероятно.

Статистика матчей

«Черноморец» и «Металлист 1925» провели между собой в УПЛ три очных поединка. По одному разу победили одесситы и харьковчане, еще одна встреча завершилась вничью. Разница мячей 4-4.

В Одессе соперники сыграли между собой в элитном дивизионе только один раз. В сезоне-2021/2022 их матч в Южной Пальмире завершился победой «Черноморца» со счетом 2:1.

Стоит вспомнить, что одесская и харьковская команды сыграли между собой также 4 поединка в Первой лиге. В сезоне-2019/2020 они дважды сыграли вничью 0:0, а в сезоне/2020/2021 «моряки» выиграли вначале дома 2:1, а затем и на выезде – 1:0.

Ориентировочные составы

Черноморец: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару – Кузык, Васильев, Политыло – Бадибанга, Штогрин – Юсов.

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Ткачук, Шершень – Мартынюк, Габелок, Вачиберадзе – Русин, Ременюк, Чирук.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут сыграть лучше, чем гости. Зато обе команды должны преуспеть в результативности. Как следствие, нашей ставкой будет – победа первой команды с ТБ 2,5 в матче.

11 марта, суббота

Черноморец – Металлист 1925
Одессе. «Черноморец». 15:00
Арбитр – Александр Соловьян (Киев)
ТВ-трансляция – Setanta Sports
ЧЕРНОМОРЕЦ МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Источник Sport.ua
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