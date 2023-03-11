ГОЛОДЮК: «Металлист 1925 мог рассчитывать с Черноморцем на большее»

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк поделился впечатлениями от матча 17-го тура УПЛ с «Черноморцем», который завершился вничью 1:1.

– Сегодня получилась хорошая, боевая игра. Думаю, что болельщикам она понравилась. Я считаю, что результат закономерен сегодня. Возможно, у тренера «Черноморца» другое мнение. Но и мы могли рассчитывать на большее. Впрочем, и у них были свои моменты. Думаю, что ничья закономерный результат.

– Насколько команде удалось восстановиться от поражения в прошлом туре? Быстро ли удалось забыть ее и переключиться?

– Вы правильно заметили. На сегодняшнюю игру для нас было главным подготовить игроков в психологическом плане. Потому что не пожелаю, наверное, никому на нашем месте после игры с «Шахтером». Было очень болезненное для нас поражение. Но я считаю, что наши ребята в очередной раз доказали, что они сильны характером и духом, что у них действительно очень крепкий коллектив. Как результат, они сегодня продемонстрировали характер и хорошую игру.