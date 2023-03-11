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Черноморец
11.03.2023 15:00 – FT 1 : 1
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 17:35 | Обновлено 11 марта 2023, 17:54
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ГОЛОДЮК: «Металлист 1925 мог рассчитывать с Черноморцем на большее»

Тренер «Металлиста 1925» – об игру с «Черноморцем»

11 марта 2023, 17:35 | Обновлено 11 марта 2023, 17:54
271
0
ГОЛОДЮК: «Металлист 1925 мог рассчитывать с Черноморцем на большее»
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк поделился впечатлениями от матча 17-го тура УПЛ с «Черноморцем», который завершился вничью 1:1.

– Сегодня получилась хорошая, боевая игра. Думаю, что болельщикам она понравилась. Я считаю, что результат закономерен сегодня. Возможно, у тренера «Черноморца» другое мнение. Но и мы могли рассчитывать на большее. Впрочем, и у них были свои моменты. Думаю, что ничья закономерный результат.

– Насколько команде удалось восстановиться от поражения в прошлом туре? Быстро ли удалось забыть ее и переключиться?

– Вы правильно заметили. На сегодняшнюю игру для нас было главным подготовить игроков в психологическом плане. Потому что не пожелаю, наверное, никому на нашем месте после игры с «Шахтером». Было очень болезненное для нас поражение. Но я считаю, что наши ребята в очередной раз доказали, что они сильны характером и духом, что у них действительно очень крепкий коллектив. Как результат, они сегодня продемонстрировали характер и хорошую игру.

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Олег Голодюк Черноморец - Металлист 1925 Металлист 1925 Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Металлист 1925
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