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Чемпионат Украины
Черноморец
11.03.2023 15:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 22:40 | Обновлено 10 марта 2023, 22:43
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0

Черноморец – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текствой трансляцией поединка 17 тура УПЛ

10 марта 2023, 22:40 | Обновлено 10 марта 2023, 22:43
52
0
Черноморец – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
УПЛ
10 марта в 22:37 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В субботу, 11 марта, состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Черноморец» и «Металлист 1925». Встреча пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало – в 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице чемпионата Украины одесский «Черноморец» занимает 14-е место с 14-ю очками после 16-ти игр. В предыдущем туре «моряки» играли в Ровно с «Вересом» и одержали победу со счетом 3:1. Это была первая официальная игра команды после зимней паузы.

У «Металлиста 1925» 19 пунктов и занимает 8-ю позицию в таблице УПЛ. В матче 16-го тура сезона подопечные Эдмара и Олега Голодюка потерпели от донецкого «Шахтера» поражение со счетом 0:7. Эта игра прошла 5 марта. А 27 февраля харьковчане в отложенном поединке 6-го тура сыграли в гостях вничью 3:3 с Александрией.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Металлист 1925» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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