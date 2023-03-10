В субботу, 11 марта, состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Черноморец» и «Металлист 1925». Встреча пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало – в 15:00 по Киеву.

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В турнирной таблице чемпионата Украины одесский «Черноморец» занимает 14-е место с 14-ю очками после 16-ти игр. В предыдущем туре «моряки» играли в Ровно с «Вересом» и одержали победу со счетом 3:1. Это была первая официальная игра команды после зимней паузы.

У «Металлиста 1925» 19 пунктов и занимает 8-ю позицию в таблице УПЛ. В матче 16-го тура сезона подопечные Эдмара и Олега Голодюка потерпели от донецкого «Шахтера» поражение со счетом 0:7. Эта игра прошла 5 марта. А 27 февраля харьковчане в отложенном поединке 6-го тура сыграли в гостях вничью 3:3 с Александрией.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Металлист 1925» в украинской версии сайта.