Подарок Баварии. Шальке отобрал очки у Боруссии в Рурском дерби

Состоялся матч 24-го тура чемпионата Германии, в котором «Боруссия» в Гельзенкирхене не смогла одолеть «Шальке».

Хозяева забили первыми, но в начале второго тайма «шмели» не только сравняли счет, но и вышли вперед. Гол «горняка» Кенана Карамана на 79-й минуте стал последним в этой встрече.

После этой потери очков «Боруссия» отстала он «Баварии», которая идет на первой позиции в чемпионате, на два очка.

Чемпионат Германии. 24-й тур

«Шальке» – «Боруссия» Дортмунд – 2:2

Голы: Шлоттербек (38), Караман (79) – Бюльтер (50), Геррейру (60).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА