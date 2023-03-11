Подарок Баварии. Шальке отобрал очки у Боруссии в Рурском дерби
Команда из зоны вылета заметно снизила шансы соперников из Дортмунда на победу в Бундеслиге
Состоялся матч 24-го тура чемпионата Германии, в котором «Боруссия» в Гельзенкирхене не смогла одолеть «Шальке».
Хозяева забили первыми, но в начале второго тайма «шмели» не только сравняли счет, но и вышли вперед. Гол «горняка» Кенана Карамана на 79-й минуте стал последним в этой встрече.
После этой потери очков «Боруссия» отстала он «Баварии», которая идет на первой позиции в чемпионате, на два очка.
Чемпионат Германии. 24-й тур
«Шальке» – «Боруссия» Дортмунд – 2:2
Голы: Шлоттербек (38), Караман (79) – Бюльтер (50), Геррейру (60).
События матча
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