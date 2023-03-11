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Чемпионат Германии
Шальке
11.03.2023 19:30 – FT 2 : 2
Боруссия Д
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Германия
11 марта 2023, 23:04 |
71
0

Подарок Баварии. Шальке отобрал очки у Боруссии в Рурском дерби

Команда из зоны вылета заметно снизила шансы соперников из Дортмунда на победу в Бундеслиге

11 марта 2023, 23:04 |
71
0
Подарок Баварии. Шальке отобрал очки у Боруссии в Рурском дерби
ФК Шальке

Состоялся матч 24-го тура чемпионата Германии, в котором «Боруссия» в Гельзенкирхене не смогла одолеть «Шальке».

Хозяева забили первыми, но в начале второго тайма «шмели» не только сравняли счет, но и вышли вперед. Гол «горняка» Кенана Карамана на 79-й минуте стал последним в этой встрече.

После этой потери очков «Боруссия» отстала он «Баварии», которая идет на первой позиции в чемпионате, на два очка.

Чемпионат Германии. 24-й тур

«Шальке» – «Боруссия» Дортмунд – 2:2
Голы: Шлоттербек (38), Караман (79) – Бюльтер (50), Геррейру (60).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Караман (Шальке).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Боруссия Д).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Бюльтер (Шальке).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Шлоттербек (Боруссия Д).
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Шальке Шальке - Боруссия Д Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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