Экс-тренер Фейеноорда: «Шахтер едет в Роттердам с дерьмом в штанах»

Бывший главный тренер «Фейеноорда» Гертьян Вербек резко высказался о шансах на успех «Шахтера» в предстоящем ответном матче 1/8 финала против «Фейеноорда», который на следующей неделе состоится в Роттердаме.

«Шахтер» едет в Роттердам в гости к «Фейеноорду» с дерьмом в штанах. Этот клуб раньше активно использовал иностранцев. Из-за войны с россией на поле в составе их команды теперь в основном игроки из Украины. «Шахтер» не был бы очень успешным в Эредивизи с нынешним потенциалом. Это не должно быть проблемой для «Фейеноорда» в домашнем матче. На данный момент «Шахтер» - это далеко не топ-команда. Был ясно виден их испуг по отношению к «Фейеноорду».

«Мы много говорим о «Шахтере», но ряд игроков «Фейеноорда» тоже разочаровали. «Фейеноорд» был плох в атаке и не забил. Усама Идрисси и Маркус Педерсен — главные диссонансы в игре. Что «Фейеноорд» показал в последние недели, так это то, что клуб будет играть более прямо в финальной фазе», - заявил Вербек.

Отметим, что 60-летний Гертьян Вербек тренировал «Фейеноорд» в 2008 году. В настоящий момент этот специалист не имеет работы в профессиональном футболе.