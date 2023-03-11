Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Фейеноорда: «Шахтер едет в Роттердам с дерьмом в штанах»
Лига Европы
11 марта 2023, 18:53 | Обновлено 11 марта 2023, 19:10
5305
31

Экс-тренер Фейеноорда: «Шахтер едет в Роттердам с дерьмом в штанах»

Такие слова нидерландца должны стать дополнительной мотивацией для «горняков»…

11 марта 2023, 18:53 | Обновлено 11 марта 2023, 19:10
5305
31
Экс-тренер Фейеноорда: «Шахтер едет в Роттердам с дерьмом в штанах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гертьян Вербек

Бывший главный тренер «Фейеноорда» Гертьян Вербек резко высказался о шансах на успех «Шахтера» в предстоящем ответном матче 1/8 финала против «Фейеноорда», который на следующей неделе состоится в Роттердаме.

«Шахтер» едет в Роттердам в гости к «Фейеноорду» с дерьмом в штанах. Этот клуб раньше активно использовал иностранцев. Из-за войны с россией на поле в составе их команды теперь в основном игроки из Украины. «Шахтер» не был бы очень успешным в Эредивизи с нынешним потенциалом. Это не должно быть проблемой для «Фейеноорда» в домашнем матче. На данный момент «Шахтер» - это далеко не топ-команда. Был ясно виден их испуг по отношению к «Фейеноорду».

«Мы много говорим о «Шахтере», но ряд игроков «Фейеноорда» тоже разочаровали. «Фейеноорд» был плох в атаке и не забил. Усама Идрисси и Маркус Педерсен — главные диссонансы в игре. Что «Фейеноорд» показал в последние недели, так это то, что клуб будет играть более прямо в финальной фазе», - заявил Вербек.

Отметим, что 60-летний Гертьян Вербек тренировал «Фейеноорд» в 2008 году. В настоящий момент этот специалист не имеет работы в профессиональном футболе.

По теме:
Кривбасс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Владимир ШАРАН: «VAR у нас только для Шахтера и Динамо. А Минаю зачем VAR»
Гертьян Вербек Фейеноорд Фейеноорд - Шахтер Шахтер Донецк Лига Европы
Источник Rijnmond
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

VAR отменил первый гол Мудрика за Челси, но украинец ответил ассистом
Футбол | 11 марта 2023, 18:43 24
VAR отменил первый гол Мудрика за Челси, но украинец ответил ассистом
VAR отменил первый гол Мудрика за Челси, но украинец ответил ассистом

Михаил сделал первое результативное действие за новый клуб

Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Футбол | 10 марта 2023, 21:14 4
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате

Команда лидирует в таблице

Далеко не лучший. Мудрик получил среднюю оценку за матч Челси
Футбол | 11.03.2023, 19:13
Далеко не лучший. Мудрик получил среднюю оценку за матч Челси
Далеко не лучший. Мудрик получил среднюю оценку за матч Челси
Известный украинский клуб планирует летом заявиться во Вторую лигу
Футбол | 10.03.2023, 20:35
Известный украинский клуб планирует летом заявиться во Вторую лигу
Известный украинский клуб планирует летом заявиться во Вторую лигу
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
Футбол | 11.03.2023, 09:13
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
Комментарии 31
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ash
Сподіваюсь Йовічевич ще здивує голландців, до того ж мають повернутися Михайличенко і Конопля.
Ответить
+9
Кепа Ларисабродяга
еще один е6анутый дед
Ответить
+6
coba777
Хто прислухається до висерів старого алкаша?
Ответить
+4
Brian
Шахтёр и в самом деле сыграл очень плохо, что не осталось незамеченым этим специалистом.
Ответить
+4
AK.228
Бомж якийсь 
Ответить
+4
MrStepanovM .
черговий божевільний кинув лайно на вентилятор
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
"шахтер едет в Роттердам с дерьмом в штанах" - я думал это он про ракицкого.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
підтерсько-зенітовське лайно газпрому Ки Ць Ки Й також поїде?
Ответить
-1
Показать Скрыть 5 ответов
Fred14
Посмотрите на уровень игры вот этих Зубков Крыськив .да их бы в 8 ю лигу Англии не взяли 
Ответить
-3
Fred14
Если бы шахтер играл в голландском чемпионате его возили бы аутсайдеры и он в первый же год там вылетел .Если не верите посмотрите ради интереса матч Лацио Алкмаар .Аз возили одного из лидеров Италии
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
Fred14
Шахтер когда потерял бразильцев то стал похожим на мачо которого раздели и все поняли что он далеко не гигант 
Ответить
-3
0665826283
З лайном? Дісно вони везуть лайно (ракіського)!
Ответить
-4
Фанькин кот
На фото какой-то алкаш-бомжара с перебитым носом. Да к тому же и безработный. Причина безработицы написана на испитой харе.
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
fitnes_sports066
Всё по делу, это конец
Ответить
-6
Чемпионшип
Ингулец должен ехать на ответный матч ,вот он точно обыграет Фейеноорд 
Ответить
-7
Показать Скрыть 4 ответа
Octopus
Про котов забыл сказать
Ответить
-7
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
11.03.2023, 04:21 32
Бокс
Руслан РОТАНЬ: «Ярмоленко позвонил и сказал – принимай сборную»
Руслан РОТАНЬ: «Ярмоленко позвонил и сказал – принимай сборную»
09.03.2023, 18:11 9
Футбол
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
10.03.2023, 00:12 9
Футбол
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
09.03.2023, 23:54 71
Футбол
СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
СОБОЛЕНКО: «Заставили думать, что нападение на Украину – моя вина»
09.03.2023, 21:14 9
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, подписывай контракт, уродливый бастард»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, подписывай контракт, уродливый бастард»
10.03.2023, 22:45 3
Бокс
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
10.03.2023, 22:23 9
Бокс
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
11.03.2023, 03:41 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности