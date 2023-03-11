Из аутсайдера – в топ-10. Ингулец обыграл Металлист благодаря дублю Одарюка

В субботу, 11 марта, состоялся матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Металлист». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Петрово.

Начало матча выдалось не самым интересным, однако буквально с первых минут «Ингулец» завладел инициативой. Это принесло свои плоды. Хоть атак было и немного, но все-таки забить подопечным Ковальца удалось. На 28-й минуте встречи Владимир Одарюк мощным ударом головой вывел свою команду вперед. Ассист на свой счет записал Дмитрий Нагиев.

После пропущенного гола «Металлист» забрал себе мяч и держал его под контролем, однако ничего интересного так и не создал в первом тайме. О чем вообще можно говорить, если первый удар харьковчане сделали только в конце первой 45-минутке? После перерыва в составе подопечных Огненовича произошла замена – на поле вышел Панасенко вместо Чайковского. Стоит признать, что благодаря выходу Сергея игра «Металлиста» стала более интересная, и, как результат, гол. На 64-й минуте французский защитник Пати после скидки мяча от Прядуна расстрелял ворота Паламарчука. Для Пати этот гол стал первым в УПЛ и первым в составе «Металлиста».

Однако после забитого мяча «Металлист» сразу же отдал инициативу «Ингульцу». Это повлекло за собой второй и последний гол команды из Петрово – на 77-й минуте ударом издали дубль оформил Одарюк. По логике, «Ингулец» должен был отдать мяч «Металлисту», но этого не случилось – команда Ковальца очень грамотно отыграла от счета и обеспечила себе четвертую победу подряд.

Стоит отметить, что этот поединок не обошелся без красной карточки. Буквально перед финальным свистком автор единственного гола в составе харьковской команды Пати очень грубо сыграл против Кухарука, за что сразу был удален с поля.

Для «Ингульца», как уже было сказано выше, это четвертая победа подряд. Сейчас команда занимает 9-е место в таблице УПЛ, имея в своем активе 19 очков после 16 туров. Интересно, что до этого поединка «Ингулец» находился в зоне вылета.

А вот «Металлист» так и остался в подвале турнирной таблицы. У харьковчан 16 пунктов после 17 игр и 13-е место в УПЛ.

Следующий матч «Ингулец» проведет 19 марта против «Черноморца», а «Металлист» – 17 марта против «Александрии».

Чемпионат Украины по футболу. 17-й тур. 11 марта

Ингулец – Металлист – 2:1

Одарюк, 28, 77 – Пати, 64

Ченбай, 8, Ковалев, 90+3 – Демченко, 47

Пати, 90+5

«Ингулец»: Паламарчук – Ковалев, Кучеренко, Ченбай (Мельничук, 67), Смоляков, Клименко, Кухарук, Нагиев, Одарюк, Козак, Ситало (Марусич, 46).

«Металлист»: Ермолов – Романюк (Порох, 90), Мизюк, Пати, Картушов, Ралюченко, Чайковский (Панасенко, 46), Демченко (Коркишко, 62), Бойчук, Наумец (Самуэль, 75), Прядун.

Арбитр: Новохатний В.

Стадион: «Ингулец» (Петрово)

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА