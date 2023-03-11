Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Из аутсайдера – в топ-10. Ингулец обыграл Металлист благодаря дублю Одарюка
Чемпионат Украины
Ингулец
11.03.2023 14:00 – FT 2 : 1
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 15:51 | Обновлено 11 марта 2023, 17:19
2252
4

Из аутсайдера – в топ-10. Ингулец обыграл Металлист благодаря дублю Одарюка

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Петрово

11 марта 2023, 15:51 | Обновлено 11 марта 2023, 17:19
2252
4
Из аутсайдера – в топ-10. Ингулец обыграл Металлист благодаря дублю Одарюка
ФК Ингулец

В субботу, 11 марта, состоялся матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Металлист». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Петрово.

Начало матча выдалось не самым интересным, однако буквально с первых минут «Ингулец» завладел инициативой. Это принесло свои плоды. Хоть атак было и немного, но все-таки забить подопечным Ковальца удалось. На 28-й минуте встречи Владимир Одарюк мощным ударом головой вывел свою команду вперед. Ассист на свой счет записал Дмитрий Нагиев.

После пропущенного гола «Металлист» забрал себе мяч и держал его под контролем, однако ничего интересного так и не создал в первом тайме. О чем вообще можно говорить, если первый удар харьковчане сделали только в конце первой 45-минутке? После перерыва в составе подопечных Огненовича произошла замена – на поле вышел Панасенко вместо Чайковского. Стоит признать, что благодаря выходу Сергея игра «Металлиста» стала более интересная, и, как результат, гол. На 64-й минуте французский защитник Пати после скидки мяча от Прядуна расстрелял ворота Паламарчука. Для Пати этот гол стал первым в УПЛ и первым в составе «Металлиста».

Однако после забитого мяча «Металлист» сразу же отдал инициативу «Ингульцу». Это повлекло за собой второй и последний гол команды из Петрово – на 77-й минуте ударом издали дубль оформил Одарюк. По логике, «Ингулец» должен был отдать мяч «Металлисту», но этого не случилось – команда Ковальца очень грамотно отыграла от счета и обеспечила себе четвертую победу подряд.

Стоит отметить, что этот поединок не обошелся без красной карточки. Буквально перед финальным свистком автор единственного гола в составе харьковской команды Пати очень грубо сыграл против Кухарука, за что сразу был удален с поля.

Для «Ингульца», как уже было сказано выше, это четвертая победа подряд. Сейчас команда занимает 9-е место в таблице УПЛ, имея в своем активе 19 очков после 16 туров. Интересно, что до этого поединка «Ингулец» находился в зоне вылета.

А вот «Металлист» так и остался в подвале турнирной таблицы. У харьковчан 16 пунктов после 17 игр и 13-е место в УПЛ.

Следующий матч «Ингулец» проведет 19 марта против «Черноморца», а «Металлист» – 17 марта против «Александрии».

Чемпионат Украины по футболу. 17-й тур. 11 марта

Ингулец – Металлист – 2:1

Одарюк, 28, 77 – Пати, 64

Ченбай, 8, Ковалев, 90+3 – Демченко, 47

Пати, 90+5

«Ингулец»: Паламарчук – Ковалев, Кучеренко, Ченбай (Мельничук, 67), Смоляков, Клименко, Кухарук, Нагиев, Одарюк, Козак, Ситало (Марусич, 46).

«Металлист»: Ермолов – Романюк (Порох, 90), Мизюк, Пати, Картушов, Ралюченко, Чайковский (Панасенко, 46), Демченко (Коркишко, 62), Бойчук, Наумец (Самуэль, 75), Прядун.

Арбитр: Новохатний В.

Стадион: «Ингулец» (Петрово)

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
«Заря» – «Львов» – 3:1. Кинжальный гол Булецы. Видео голов и обзор матча
Быстрый обмен голами в дебюте. Черноморец и Металлист 1925 поделили очки
ФК Минай: «Судейская ошибка повлияла на результат матча с Александрией»
отчеты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ингулец Металлист Харьков Ингулец - Металлист Владимир Одарюк Пати Малумандсоко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик вернулся в основу Челси, Миколенко – в запасе Эвертона
Футбол | 11 марта 2023, 16:05 6
Мудрик вернулся в основу Челси, Миколенко – в запасе Эвертона
Мудрик вернулся в основу Челси, Миколенко – в запасе Эвертона

Михаил возвращается в основной состав

WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
Бокс | 11 марта 2023, 04:21 25
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира

Команды украинца и британца достигли договоренности

Коллина предлагает отменить компенсированное время в части матчей
Футбол | 11.03.2023, 12:34
Коллина предлагает отменить компенсированное время в части матчей
Коллина предлагает отменить компенсированное время в части матчей
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
Футбол | 11.03.2023, 03:41
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Футбол | 10.03.2023, 21:14
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BERNARDOS
Пердунцы форева
Ответить
+1
ash
Ковалець топ
Ответить
0
Fred14
Нужно было так начинать чемпионат .Уже бы были чемпионы и даже бы судьи шахтеру не помогли 
Ответить
0
Springfield
Уже 4 победы подряд! Вот и +12.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН – Фьюри: «Заткнись! Ты хочешь слишком много денег»
Эдди ХИРН – Фьюри: «Заткнись! Ты хочешь слишком много денег»
09.03.2023, 20:45 8
Бокс
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
10.03.2023, 10:10 11
Футбол
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
10.03.2023, 00:01 13
Футбол
АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
09.03.2023, 21:59 11
Футбол
Эстерсунд-2023. Дудченко занял 12 место в индивидуальной гонке
Эстерсунд-2023. Дудченко занял 12 место в индивидуальной гонке
09.03.2023, 18:59 3
Биатлон
Провал защиты. Украина в Германии проиграла Австрии
Провал защиты. Украина в Германии проиграла Австрии
09.03.2023, 21:25 1
Другие виды
УСИК: «Джошуа звонил Кличко, спрашивал, как может быть полезен Украине»
УСИК: «Джошуа звонил Кличко, спрашивал, как может быть полезен Украине»
09.03.2023, 21:41
Бокс
Руслан РОТАНЬ: «Ярмоленко позвонил и сказал – принимай сборную»
Руслан РОТАНЬ: «Ярмоленко позвонил и сказал – принимай сборную»
09.03.2023, 18:11 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности