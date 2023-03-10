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11.03.2023 14:00 - : -
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Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 13:20 | Обновлено 10 марта 2023, 13:23
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0

Ингулец – Металлист. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 17-го тура УПЛ

10 марта 2023, 13:20 | Обновлено 10 марта 2023, 13:23
133
0
Ингулец – Металлист. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 11 марта, состоится матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Металлист».

Поединок пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец». Арбитр встречи – Новохатний В.В (Киев). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Команды уже встречались в этом сезоне во втором туре чемпионата. Тогда поединок прошел в Ужгороде и завершился со счетом 1:1.

«Ингулец» и «Металлист» занимают 12-е и 13-е место в таблице УПЛ соответственно. У команд равное количество очков – 16, однако у харьковчан на одну игру больше.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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