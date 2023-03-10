Ингулец – Металлист. Текстовая трансляция матча
Стенограмма поединка 17-го тура УПЛ
В субботу, 11 марта, состоится матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Металлист».
Поединок пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец». Арбитр встречи – Новохатний В.В (Киев). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
Команды уже встречались в этом сезоне во втором туре чемпионата. Тогда поединок прошел в Ужгороде и завершился со счетом 1:1.
«Ингулец» и «Металлист» занимают 12-е и 13-е место в таблице УПЛ соответственно. У команд равное количество очков – 16, однако у харьковчан на одну игру больше.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча в украинской версии сайта.
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