В субботу, 11 марта, состоится матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Металлист».

Поединок пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец». Арбитр встречи – Новохатний В.В (Киев). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Команды уже встречались в этом сезоне во втором туре чемпионата. Тогда поединок прошел в Ужгороде и завершился со счетом 1:1.

«Ингулец» и «Металлист» занимают 12-е и 13-е место в таблице УПЛ соответственно. У команд равное количество очков – 16, однако у харьковчан на одну игру больше.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча в украинской версии сайта.