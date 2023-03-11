Перица ОГНЕНОВИЧ: «Мы не та команда, которая может создать 20 моментов»

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста» Перица Огненович прокомментировал поражение «желто-синих» против «Ингульца» (1:2).

— Была жесткая борьба на тяжелом поле. «Ингулец» выиграл эту игру, потому что реализовал моменты, которые у него были. Наша команда имела несколько голевых ситуаций, но не забила. После второго пропущенного мяча уровень игры был не очень высоким, пытались забить через длинные передачи, но результата это не принесло.

— Довольны ли вы действиями своих подопечных? Выполнили ли они поставленные задачи на игру?

— Знаете, желания у моей команды было. Я не могу сказать, что футболисты не хотели выиграть этот матч. Просто мы команда, которой нужно забить. Когда мы создаем 4-5 моментов, нужно хоть один реализовывать. Мы пока не та команда, которая может создать 20 моментов.

— Около 20 лет назад вы играли в чемпионате Украины. На ваш взгляд, как изменился украинский футбол за это время?

— Все знают, что в Украине сейчас очень тяжелая ситуация. И это нормально, что уровень футбола в это время не так высок, как тогда, когда я был игроком киевского «Динамо». Но это нормально, нужно учитывать обстоятельства.

— Удачны ли замены сегодня «Металлист», как вы считаете?

— Я думаю, что после выхода новых игроков во втором тайме игра улучшилась. Мы забили гол, создавали моменты, но нужно было их реализовывать в такой тяжелой игре.

— В следующем матче вам играть с «Александрией». Что можете сказать об этой команде?

— Мы готовим команду к каждой игре отдельно. Будем смотреть матчи соперников, будем изучать отдельно каждого игрока «Александрии». И будем бороться за три очка в этом матче.