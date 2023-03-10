В предыдущем туре футболисты «Ингульца» удивили многих болельщиков, обыграв в столице Украины «Динамо» со счетом 2:0. И теперь на своем родном стадионе они сыграют с соседом по турнирной таблице харьковским «Металлистом».

Ингулец

Выигрыш у динамовцев стал третьим подряд для команды из Петрово в нынешнем чемпионате и первым под руководством Сергея Ковальца. Таким образом, за три тура «Ингулец» набрал максимальное количество очков, стремительно покинув зону аутсайдеров. Сейчас же у него есть отличная возможность закрепить свой успех и еще ближе подвинуться к середине турнирной таблицы.

Интересно, что по сравнению с первой частью сезона, новый наставник не стал делать больших изменений в составе. Более того, со старта на игру с «Динамо» вышли все 11 футболистов, которые выступали за «Ингулец» осенью. И только во втором тайме на замене появились два новичка клуба – защитник Максим Мельничук и нападающий Юрий Козыренко.

Кстати, во всех трех предыдущих победных матчах «Ингулец» не пропускал в свои ворота, причем каждый раз их защищал голкипер Алексей Паламарчук. Последний раз он доставал мяч из сетки после удара киевлянина Виктора Цыганкова еще 17 ноября прошлого года. Так что вратарь и оборона будущих хозяев поля, конечно же, постараются продолжить и эту приятную для себя серию.

Металлист

Если у «Ингульца» продолжаются приятные для его игроков и поклонников серии, то у харьковского «Металлиста» череда безвыигрышных матчей тянется еще с 8-го тура и насчитывает уже 9 поединков (3 ничьи и 6 поражений).

А ведь все для харьковчан после возвращения в Премьер-Лигу начиналось неплохо и после седьмого тура они даже входили в тройку лидеров, набрав 13 очков. Но затем что-то сломалось в механизме команды, отрегулировать который не получилось у предыдущего тренерского штаба. Не удается пока и у нынешнего.

Справедливости ради надо сказать, что как летом, так и зимой «Металлист» покинула большая группа футболистов, считавшиеся, в основном, игроками основного состава. Многие из них укрепили ряды одного из лидеров турнира «Днепра», остальные подались в другие клубы. А найти им замену оказалось непросто. Именно на не сыгранность своих подопечных обращал внимание после поражения от «Руха» новый наставник Перица Огненович.

Если в ближайших турах ситуация для «Металлиста» кардинально не измениться, то далее ему будет все сложнее выбраться из зоны вылета. Ведь даже на сегодняшний день харьковчан отделяет от «Львова», замыкающего турнирную таблицу, всего четыре очка.

Статистика матчей

Свой дебютный матч на уровне Премьер-Лиги соперники провели в этом сезоне во втором туре. Игра проходила в Ужгороде и завершилась вничью 1:1. Счет в самом начале первого тайма открыл Дмитрий Коркишко, реализовавший пенальти. А после перерыва Владислав Клименко восстановил равновесие.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Паламарчук, Ченбай, Кучеренко, Ковалев, Смоляков, Клименко, Кухарук, Нагиев, Одарюк, Козак, Ситало

«Металлист»: Костык, Романюк, Порох, Пати, Картушов, Ралюченко, Панасенко, Наумец, Коркишко, Бойчук, Прядун

Прогноз на противостояние:

«Ингулец» на данный момент выглядит явно предпочтительнее «Металлиста», хотя гости в предстоящем поединке тоже, скорее всего, будут бороться за очки. И все же поставим на победу хозяев поля 2:1.

11 марта, суббота