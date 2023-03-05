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Чемпионат Украины
Металлист
05.03.2023 13:00 – FT 1 : 2
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 18:52 | Обновлено 05 марта 2023, 19:02
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Перица ОГНЕНОВИЧ: «С Рухом нам многое не удалось из того, что мы умеем»

Наставник «Металлиста» – об игре с «Рухом»

05 марта 2023, 18:52 | Обновлено 05 марта 2023, 19:02
240
0
Перица ОГНЕНОВИЧ: «С Рухом нам многое не удалось из того, что мы умеем»
ФК Металлист. Перица Огненович

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста» Перица Огненович прокомментировал матча 16-го тура чемпионата Украины с львовским «Рухом» (1:2).

– Мы ждали такой игры. Знали, что «Рух» очень неуступчивый соперник, знали, что эта команда играет в силовой футбол. Соответственно, готовились к такой игре. Первый тайм провели плохо, во втором тайме начали действовать лучше, забили гол. Должны были выходить вперед, но вместо этого получили мяч в свои ворота. В целом, сегодня нам многое не удалось из того, что мы умеем.

– Сегодня мы увидели на поле большое количество новичков. Как вы оцениваете их уровень готовности и сыгранности с командой?

– Да, вы знаете, что проблема сыгранности существовала для нас еще на тренировочных сборах. Нам нужно еще работать над сыгранностью команды, чтобы у нас был лучший контроль мяча.

– Были ли для вас какие-то неожиданности со стороны «Руха»?

– Честно говоря, мы подробно изучили игру «Руха», знали, как он будет играть, а потому особых неожиданностей не увидели. Другое дело, что сегодня у нас не получилось сыграть лучше. В общем, думаю, что разница между командами была минимальной, просто соперник реализовал больше моментов, чем мы.

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Перица Огненович Металлист Харьков Рух Львов Металлист - Рух чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист
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