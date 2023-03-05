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Чемпионат Украины
Металлист
05.03.2023 13:00 – FT 1 : 2
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 15:16 | Обновлено 05 марта 2023, 15:26
486
0

Металлист – Рух – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ

05 марта 2023, 15:16 | Обновлено 05 марта 2023, 15:26
486
0
Металлист – Рух – 1:2. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги львовский «Рух» выиграл у харьковского «Металлиста» со счетом 2:1.

0:1. Гол Климчука

1:1. Гол Панасенко

1:2. Гол Карабина

Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Металлист» – «Рух» – 1:2

Климчук, 17 (0:1). Панасенко, 49 (1:1), Карабин, 76 (1:2).

Веремиенко (10), Климчук (65), Альваренга (80), Мизюк (80).

«Металлист»: Ермолов – Романюк (Пати, 71), Мизюк, Порох, Картушов, Ралюченко, Чидомере (Панасенко, 46), Самуэль (Коркишко, 46), Наумец (Багачанский, 84), Прядун, Бойчук.

«Рух»: Панькив – Лях, Веремиенко (Слюбик, 52), Дидык, Мысык, Сапуга, Слюсар, Альваренга, Таллес (Карабин, 67), Соломон, Климчук.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Карабин (Рух Львов).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Панасенко (Металлист).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
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Источник Sport.ua
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