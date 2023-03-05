Металлист – Рух – 1:2. Видео голов и обзор матча
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В поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги львовский «Рух» выиграл у харьковского «Металлиста» со счетом 2:1.
0:1. Гол Климчука
1:1. Гол Панасенко
1:2. Гол Карабина
Украинская Премьер-лига. 16 тур
«Металлист» – «Рух» – 1:2
Климчук, 17 (0:1). Панасенко, 49 (1:1), Карабин, 76 (1:2).
Веремиенко (10), Климчук (65), Альваренга (80), Мизюк (80).
«Металлист»: Ермолов – Романюк (Пати, 71), Мизюк, Порох, Картушов, Ралюченко, Чидомере (Панасенко, 46), Самуэль (Коркишко, 46), Наумец (Багачанский, 84), Прядун, Бойчук.
«Рух»: Панькив – Лях, Веремиенко (Слюбик, 52), Дидык, Мысык, Сапуга, Слюсар, Альваренга, Таллес (Карабин, 67), Соломон, Климчук.
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).
Стадион: «Авангард» (Ужгород).
События матча
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