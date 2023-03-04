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05.03.2023 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 16:30 | Обновлено 04 марта 2023, 16:31
162
0

Металлист – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Соперники будут стремиться прервать свои длительные безвыигрышные серии

04 марта 2023, 16:30 | Обновлено 04 марта 2023, 16:31
162
0
Металлист – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Металлист

Многие любители футбола, скорее всего, помнят матч этих команд в первом круге нынешнего чемпионата. Тогда поединок несколько раз прерывался из-за воздушных сирен и продолжался в общей сложности почти четыре часа. Очень хотелось бы верить в то, что теперь ничто не помешает проведению матча в Ужгороде, а футболисты будут думать только об игре. Тем более, что на данный момент «Металлист» и «Рух» являются соседями по турнирной таблице.

Металлист

На зимний перерыв харьковчане ушли на 11 месте, имея в своем активе 16 очков. При этом «Металлист» под конец осенней части сезона резко сдал и не мог порадовать болельщиков своей победой в 8 (!) матчах подряд.

Увы, но в межсезонье процесс ухода ведущих игроков (в основном в «Днепр-1»), который начался еще летом, продолжился. Хорошо еще, что некоторые из них вернулись, не пройдя просмотр в новой команде. Тем не менее, клуб потерял опытных вратаря Александра Рыбку, перешедшего в ФК «Львов», защитников Виталия Федорива, Александра Каплиенко, полузащитника Вячеслава Танковского и молодого нападающего Евгения Подлепенца (все четверо отправились к своему бывшему наставнику Александру Кучеру в «Днепр-1»). Также был отдан в аренду в львовские «Карпаты» хавбек Даниил Кныш. Ко всему прочему, так и не вернулись из аренды в «Металлист» легионеры – Маилтон, Риаскос, Пейшото, Паулиньо Бойя.

И все же, несмотря на все эти трудности, «Металлист» продолжает жить и провел подготовку ко второй части сезона уже под руководством нового наставника, сербского специалиста Перицы Огненовича. На турецком сборе харьковчане сыграли 13 контрольных матчей, из которых 3 выиграли, 7 раз потерпели поражения, и еще в 3 поединках была зафиксирована ничья. Общая разница забитых и пропущенных голов 15-19.

Что касается приобретений, то ряды харьковского клуба пополнили: голкипер Даниил Ермолов из команды первой лиги «Кременя» (Кременчуг), еще один бывший представитель первой лиги защитник Александр Николишин, выступавший за «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни), полузащитник Владислав Наумец из одесского «Черноморца», а также форвард Богдан Бойчук из львовского «Руха», который, кстати, является воспитанником харьковского футбола. Кроме того, подписали соглашение с «Металлистом» бразильский игрок обороны Самуэль Мишелс и французский защитник Пати Алондо Малумандсоко.

Рух

Львовяне тоже заканчивали первую часть чемпионата Украины на минорной ноте. Они не могли победить в четырех матчах подряд. В итоге «Рух» ушел зимовать на 12 месте с 14 набранными очками.

В отличие от других клубов УПЛ подопечные Леонида Кучука провели учебно-тренировочный сбор не в Турции, а в Хорватии. Там они сыграли 6 контрольных матчей (по две победы, ничьи и поражения) при разнице мячей 9-8.

А вот изменений в «Рухе» по сравнению с первой частью турнира совсем немного. Кроме перебравшегося в «Металлист» Богдана Бойчука, больше никто из основы не ушел. Зато активно подключаются к тренировкам с первой командой юноши из состава U-19, которые в этом сезоне наделали много шума в Юношеской Лиге УЕФА, дойдя до 1/8 финала. Вполне возможно, что многих из этих ребят мы вскоре увидим в Премьер-Лиге.

Также вернулся из аренды полузащитник Эдсон Фернандо. Еще один бразилец защитник Джеферсон Винисиус заключил соглашение с львовским клубом на два с половиной года.

Статистика матчей

В украинской Премьер-лиге соперники провели только один матч, о котором уже упоминалось ранее. Он завершился победой харьковчан со счетом 2:1. У победителей голы забили Подлепенец и Прядун, а у «Руха» отличился Климчук.

Ориентировочные составы:

«Металлист»: Костык, Романюк, Порох, Пати, Картушов, Ралюченко, Чайковский, Демченко, Коркишко, Бойчук, Прядун

«Рух»: Панькив, Дидык, Слюбик, Китела, Сапуга, Довгий, Соломон, Таллес, Мысык, Альваренга, Карабин

Прогноз на противостояние:

Предположим, что матч соседей по турнирной таблице окажется равным. Обе команды, конечно же, будут стремиться к победе и к тому, чтобы прервать свои безвыигрышные серии. И все же поставим на ничью 1:1.

5 марта, воскресенье

«Металлист» – «Рух»
Ужгород. Стадион «Авангард». 13:00
ТВ-трансляция – YouTube-канал Football Hub
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
МЕТАЛЛИСТ РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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