Тренерское чутье не подвело. Рух в Ужгороде выиграл у Металлиста

В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоялся поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встречались харьковский «Металлист» и львовский «Рух».

До начала матча эксперты отдавали предпочтение номинальным хозяевам, однако первый тайм прошел под диктовку футболистов «Руха». В центре внимания был 25-летний форвард львовян Юрий Климчук, который четыре раза оказывался на ударной позиции и мог оформить как минимум дубль.

С дублем у Климчука не сложилось, но все-таки свой гол на 17-й минуте он забил. Марьян Мысык с левого фланга классно забросил в штрафную площадь, где Юрий ударом в одно касание пробил без шансов для голкипера, сняв паутину с верхнего угла ворот.

До перерыва дважды неплохо пробивал Альваренга, однако с одним ударом справился Ермолов, а второму не хватило точности. Харьковчане, в свою очередь, едва не заработали пенальти под занавес первой половины: Максим Прядун упал на линии штрафной площади, но рефери Игорь Пасхал не разглядел в эпизоде нарушения правил.

На второй тайм Перица Огненович провел двойную замену: Панасенко и Коркишко появились на поле вместо Чидомере и Самуэля. И результат не заставил себя долго ждать: уже на 49 минуте Панасенко сравнял счет с помощью рикошета после скидки от Бойчука.

Тренерское чутье не подвело и наставника львовян Леонида Кучука, который в середине второго тайма выпустил на поле Ярослава Карабина. Джокер отличился на 76-й минуте после суматохи в штрафной площади соперника. Снова поведя в счете, футболисты «Руха» начали играть от обороны и сбивать темп сопернику, что помогло сохранить победный счет.

2:1 – «Рух» прервал свою серию без побед, которая насчитывала четыре поединка кряду. Этот результат очень важен для львовян, поскольку они ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Команды поменялись местами в турнирной таблице: «Рух» теперь 13-й, а «Металлист» опустился на 14-ю строчку чемпионата УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Металлист» – «Рух» – 1:2

Климчук, 17 (0:1). Панасенко, 49 (1:1), Карабин, 76 (1:2).

Веремиенко (10), Климчук (65), Альваренга (80), Мизюк (80).

«Рух»: Панькив – Лях, Веремиенко (Слюбик, 52), Дидык, Мысык, Сапуга, Слюсар, Альваренга, Таллес (Карабин, 67), Соломон, Климчук.

«Металлист»: Ермолов – Романюк (Пати, 71), Мизюк, Порох, Картушов, Ралюченко, Чидомере (Панасенко, 46), Самуэль (Коркишко, 46), Наумец (Багачанский, 84), Прядун, Бойчук.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

МЕТАЛЛИСТ – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА