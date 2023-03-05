В воскресенье, 5 марта, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 16-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют харьковский «Металлист» и львовский «Рух». Стартовый свисток в игре прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Арбитр поединка – Игорь Пасхал (Херсон)

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В турнирной таблице УПЛ до начала игр 16-го тура «Металлист» и «Рух» были соседями. Харьковчане с 16-ю очками занимали 11-е место, львовяне шли 12-ми, имея в активе 14 пунктов.

Металлист – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Рух» в украинской версии сайта.