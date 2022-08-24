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Чемпионат Украины
Рух Львов
24.08.2022, FT 1 : 2
Металлист
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Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 19:31 | Обновлено 24 августа 2022, 19:49
1893
4

Матч вечных тревог. Металлист начал выступления в УПЛ с победы над Рухом

Все недостатки существующего регламента можно было увидеть наглядно

24 августа 2022, 19:31 | Обновлено 24 августа 2022, 19:49
1893
4
Матч вечных тревог. Металлист начал выступления в УПЛ с победы над Рухом
ФК Металлист

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук в первой игре нового чемпионата задействовал двух новичков «желто-черных» – опытного Алексея Довгого и нигерийца Вива Соломона-Отабора. Также дебютировал в основной команде «руховцев» и Денис Слюсар, ранее выступавший за юношескую команду. В стартовом составе «Металлиста» тоже было немало новичков – Александр Каплиенко, Егор Картушов, Сергей Панасенко и Дмитрий Коркишко.

Гости активнее начали поединок и в дебюте игры мог отличиться Коркишко, но не сумел перехитрить Панькива. В свою очередь не хватило точности и Сапуге. Соперники быстро переходили от обороны к атаке и моменты возникали часто. Однако завершающим ударам Панасенко и Танковского также не хватало точности.

Напряжение на поле нарастало, игровых столкновений хватало и арбитру Шурману пришлось усмирять страсти с помощью желтых карточек. В середине тайма игроки «Металлиста» сумели первыми открыть счет. Картушов пробивал в рамку ворот, но мяч от руки Панькива срыкошетил к Подлепенцу, который в падении головой сумел протолкнуть мяч в ближний угол. Так Подлепенец отличился уже в своей первой игре в УПЛ.

Однако подопечные Леонида Кучука быстро восстановили равновесие. Климчук на правом фланге атаки обыграл Мизюка и Федорова и точно пробил впритык с дальней штангой. На 44-й минуте игры прозвучала воздушная тревога, арбитр приостановил игру и все участники матча ушли в укрытие. Вскоре матч возобновился и на последних секундах первого тайма после паса Соломона-Отабора мог отличиться Рунич, но пробил выше ворот.

Едва начался второй тайм, как снова прозвучала воздушная тревога и наступила вторая вынужденная пауза, длившаяся почти час. Мячом больше владели игроки «Руха», которые выполнили несколько стандартов, однако защитники «Металлиста» успевали опережать соперников.

В середине тайма Олег Ратий выпустил на поле Максима Прядуна, и джокер «металлистов» сумел во второй раз в этой игре вывести свою команду вперед. Прядун после передачи с левого края от Коркишка точно пробил низом мимо Панькива. Максим открыл счет голам в своем втором клубе УПЛ, тогда как ранее забивал в составе кропивницкой «Зирки». А потом уже третий (!) раз игра снова была остановлена – из-за воздушной тревоги.

Матч восстановился на 77-й минуте и Леонид Кучук произвел еще две замены в составе своих подопечных. «Руховцы» прилагали все усилия, чтобы избежать поражения. Одна из быстрых атак завершилась падением Климчука, против которого нарушил правила Мизюк, однако арбитр считал, что нарушение было до линии штрафной «Металлиста». Стандарт выполнил Федорчук, но пробил над перекладиной ворот. В итоге, свое возвращение в УПЛ «Металлист» отметил тяжелой победой в первой встрече с «Рухом».

Юрий НАЗАРКЕВИЧ.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Рух» – «Металлист» - 1:2

Климчук, 41 – Пидлепенец, 37, Прядун, 66

Сапуга, 34, Белый, 68, Лях, 81, Слюсар, 90+2 – Каплиенко, 32, Ралюченко, 55, Романюк, 82, Мизюк, 84

«Рух»: Панькив – Лях, Слесарь, Белый (Дидык, 83), Сыч – Сапуга, Довгий (Федорчук, 69) – Рунич (Карабин, 77), Таллес (Притула, 77), Соломон-Отабор (Б. Бойчук, 70) – Климчук.

«Металлист»: Рыбка – Каплиенко, Мизюк, Федоров, Романюк – Ралюченко – Картушов, Панасенко (Прядун, 64), Танковский (Порох, 89), Пидлепенец (Багачанский, 76) – Коркишко.

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Украина» (Львов).

РУХ - МЕТАЛЛИСТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 4
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Вячеслав Федак
З перемогою Металіст!
Нажаль,гра без наших легів не та..але нічого не поробиш.У АВЯ по Україні практично всі підприємства разхерячені.-62% всіх статків по Форбсу. Тримаємось.Як і вся країна! 
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0
Calm
Супер!! Металіст з перемогою!!
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-1
Calm
Шпрот , що там - ти в пригніченому стані!? 
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-2
FoZZy
Хоч матч і не вдалося побачити, але грою залишився задоволений, не стільки грою(бо її не бачив), а результатом. Браво, Металіст! Чекаємо наступної гри та сподіваємося, що не на "пулі Коломойського", бо біда буде 
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-2
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