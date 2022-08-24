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Рух Львов
Матч прерван, 53’ 1 : 1
Металлист
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Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 14:56 | Обновлено 24 августа 2022, 16:52
14168
14

Рух – Металлист – 1:1. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

24 августа 2022, 14:56 | Обновлено 24 августа 2022, 16:52
14168
14
Рух – Металлист – 1:1. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Рух Львов

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Рух» – «Металлист» - 1:1

Климчук, 41 – Пидлепенец, 37

Сапуга, 34 – Каплиенко, 32

«Рух»: Панькив – Лях, Слесарь, Белый, Сыч – Сапуга, Довгий – Рунич, Таллес, Соломон-Отабор – Климчук.

Запасные: Ледвий, Федорчук, Карабин, Дидык, Б. Бойчук, Холод, Пидгурский, Притула, Непейпиев.

«Металлист»: Рыбка – Каплиенко, Мизюк, Федоров, Романюк – Ралюченко – Картушов, Панасенко, Танковский, Пидлепенец – Коркишко.

Запасные: Костик, Чидомере, Кныш, Порох, Шопин, Рязанцев, Прядун.

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Украина» (Львов).

   

Во вторник, 23-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и харьковский «Металлист». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 15:00.

Харьковский «Металлист» прошел через процесс реинкарнации, и теперь вновь готов примкнуть к рядам участников «элитного» дивизиона. Однако, каким предстанет перед нами коллектив Олега Ратия, не знает никто. Под руководством Александра Кучера у «желто-синих» была четкая стратегия развития, большие перспективы и любопытный состав из легионеров. После начала полномасштабных боевых действий всего этого уже не осталось, а уже бывший главный тренер теперь возглавляет заклятых соперников из Днепра. На этом фоне «Металлист» стартует с гостевого матча против львовского «Руха», в котором мало что изменилось даже по ходу боевых действий.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Металлист». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 14
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Олег Мандрівник
В Харькове бы ещё сегодня играли
Тут количество тревог сегодня уже за два десятка перевалило. Бывает и 15 минут не проходит между сиренами
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+1
Дмитрий Перепичай
Доброго дня! Дайте ссилку
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0
veter
Поехали...
Смерть рашистским оккупантам!
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0
veter
Ну всё, чи шо?
Как бы они у нас играли? После матча Динамо сначала 4 взрыва было, и только потом сирена
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0
dudigo78
В Руха в стартовому складі шість! вихованців Карпат
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
adidas777
Долбо..би з УПЛ! Вони не знали, що особливо на День Незалежності будуть тривоги по всій країні щохвилини? Якого хера знущатися з футболістів і вболівальників?
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
саша жилин
твари упл
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-2
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