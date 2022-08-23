В среду, 24 августа, «Рух» в первой игре нового сезона на стадионе «Украина» будет принимать «Металлист». Ранее львовский клуб еще ни разу не встречался с этим представителем Харькова.

Рух

Во время затяжного межсезонья в составе «Руха» произошли определенные кадровые изменения. Покинули львовский клуб капитан «желто-черных» Ярослав Мартынюк, перешедший в «Металлист 1925», Александр Бандура – в «Минай», Даниил Кондраков – в «Судуву», американец Осазе Де Розарио и недавно Роман Карасюк – в «Пюник». Вместе с тем, новичками «Руха» стали англичанин Вил Соломон-Отабор («Сент-Джонстон») и Алексей Довгий («Львов»).

Перед началом нового сезона-2022/2023 «Рух» на своей тренировочной базе провел встречу с болельщиками и презентовал два новых комплекта формы, вобравшей в себя символы города Льва и Украины. В представлении формы приняли участие три поколения футболистов: игроки основной команды Юрий Климчук и Алексей Сыч, игроки юношеской команды (до 19 лет) Виталий Холод и Глеб Савчук и воспитанники клубной Академии «Руха».

Матч с «Металлистом» станет для главного тренера «Руха» Леонида Кучука 50-м во всех турнирах за время его пребывания у руля львовского клуба: 16-й – в УПЛ, 30 – в Первой лиге и 4 – в Кубке.

Металлист

Во Львове состоится возвращение «Металлиста» в УПЛ, где харьковчане в последний раз выступали еще 14 мая 2016 года. В рядах «Металлиста» произошли более существенные кадровые изменения. Оставили клуб Евгений Банада, ставший игроком «Кривбасса», Владимир Танчик, Эдуард Сарапий, Сергей Горбунов (все -«Днепр-1»), англичанин Кадим Харрис («Самсунспор»), Артем Белый («Ван»), колумбиец Риаскос («Аль- Халидж»), бразилец Маилтон («Шапекоэнсе»), завершили карьеру Руслан Фомин и Антон Поступаленко.

Новичками «Металлиста» стали Орест Костик («Львов»), Даниил Кныш («Минай»), Александр Каплиенко («Ауда»), Егор Картушов («Десна»), Сергей Панасенко («Верес»). На правах свободных агентов присоединились к харьковскому клубу опытный Дмитрий Коркишко, Максим Прядун, а также вернулся из аренды Максим Багачанский («Волчанск»).

Главный тренер Александр Кучер стал новым рулевым «Днепра-1». Во Львове дебютирует в УПЛ в статусе главного тренера Олег Ратий, который ранее как игрок «Кременя», запорожского «Металлурга», «Александрии» и «Волыни» провел в чемпионатах 226 игр (14 голов).

Статистика встреч

Ранее турнирные пути «Руха» и «Металлиста» не пересекались ни в каких турнирах. Так что, «Металлист» станет уже 17-м соперником руховцев в УПЛ. «Желто-черные» последний раз играли на стадионе «Украина» еще 23 марта 2019 года, когда выступали в Первой лиге.

Фемида

Арбитром матча назначен Денис Шурман (Киевская область), который проведет 45-й поединок в УПЛ. «Рух» при Шурмане провел две игры в элитном дивизионе, обе в гостях и по разу играл вничью и проигрывал. Для «Металлиста» с этим арбитром встреча во Львове в УПЛ будет дебютной.

Прогноз на противостояние

«Рух» настроен стартовать в новом чемпионате на мажорной, победной ноте. Амбициозный «Металлист» свое возвращение в УПЛ тоже намерен ознаменовать хорошей игрой. Спрогнозируем боевую ничью в предстоящем матче.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Панькив, Лях, Билый, Слюсар, Роман, Федорчук, Сапуга, Таллес, Соломон-Отабор, Рунич, Климчук.

«Металлист»: Рыбка, Каплиенко, Порох, Мизюк, Романюк, Ралюченко, Танковский, Панасенко, Картушов, Пидлепенец, Багачанский.

24 августа, среда