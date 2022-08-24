Украина. Премьер лига24 августа 2022, 22:55 | Обновлено 24 августа 2022, 23:14
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Рух – Металлист – 1:2. Три мяча и три тревоги. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги
24 августа 2022, 22:55 | Обновлено 24 августа 2022, 23:14
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24 августа в 1-м туре УПЛ многострадальным оказался матч «Руха» против «Металлиста» во Львове на стадионе «Украина».
Поединок длился 4,5 часа и прерывался 3 раза из-за воздушных тревог. В итоге «Металлист» победой (2:1) отметил возвращение в УПЛ.
УПЛ. 1-й тур
24.08. 15:00. Рух Львов – Металлист Харьков – 1:2
Голы: Климчук, 41 – Подлепенец, 37, Прядун, 66.
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (Металлист).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металлист).
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Комментарии 1
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Прекращайте этот цирк! Ничего общего это мероприятие с футболом не имеет! Хозяева клубов думают о деньгах и только. Так же как и игроки сидящие на зарплате и думающие о своём кармане. Матч, длящийся более 4-х часов, без главной составляющей- болельщиков- фарс!
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