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Чемпионат Украины
Рух Львов
24.08.2022, FT 1 : 2
Металлист
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Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 22:55 | Обновлено 24 августа 2022, 23:14
600
1

Рух – Металлист – 1:2. Три мяча и три тревоги. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

24 августа 2022, 22:55 | Обновлено 24 августа 2022, 23:14
600
1
Рух – Металлист – 1:2. Три мяча и три тревоги. Видео голов и обзор матча
ФК Рух Львов

24 августа в 1-м туре УПЛ многострадальным оказался матч «Руха» против «Металлиста» во Львове на стадионе «Украина».

Поединок длился 4,5 часа и прерывался 3 раза из-за воздушных тревог. В итоге «Металлист» победой (2:1) отметил возвращение в УПЛ.

УПЛ. 1-й тур

24.08. 15:00. Рух Львов – Металлист Харьков – 1:2

Голы: Климчук, 41 – Подлепенец, 37, Прядун, 66.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (Металлист).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металлист).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Виктор Козаченко
Прекращайте этот цирк! Ничего общего это мероприятие с футболом не имеет! Хозяева клубов думают о деньгах и только. Так же как и игроки сидящие на зарплате и думающие о своём кармане. Матч, длящийся более 4-х часов, без главной составляющей- болельщиков- фарс!
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