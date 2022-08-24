Рух – Металлист – 1:2. Три мяча и три тревоги. Видео голов и обзор матча

24 августа в 1-м туре УПЛ многострадальным оказался матч «Руха» против «Металлиста» во Львове на стадионе «Украина».

Поединок длился 4,5 часа и прерывался 3 раза из-за воздушных тревог. В итоге «Металлист» победой (2:1) отметил возвращение в УПЛ.

УПЛ. 1-й тур

24.08. 15:00. Рух Львов – Металлист Харьков – 1:2

Голы: Климчук, 41 – Подлепенец, 37, Прядун, 66.