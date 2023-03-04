Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Петровский клуб впервые одержал победу над киевлянами
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 16 тур.
«Динамо» – «Ингулец» – 0:2
Козак (12), Одарюк (44)
Лонвейк (91) – Смоляков (73)
«Динамо»: Нещерет, Дубинчак (Вивчаренко, 46), Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Шепелев (Бенито, 86), Буяльский, Н.Волошин (Царенко, 46), Кабаев (Гармаш, 46), Ванат (Лонвейк, 70).
«Ингулец»: Паламарчук, Ченбай, Кучеренко, Ковалев, Смоляков, Клименко, Кухарук, Нагиев (Мельничук, 51), Одарюк (Козыренко, 75), Козак, Ситало (Марусич, 87).
Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)
Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)
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Ингулец опустил донное Динамо еще больше на дно.
Это просто цирк, насколько же нужно быть не уверенными в себе, мелочными и закомлпексованными, чтобы даже против ТАКОГО Динамо , подмазывать судейку.
Вы можете быть уверены что матч Днепра с этим хорошо известным клубом будет судить именно Монзуль, не смотря на то , что после сегодняшнего цирка она и первую лигу бы не судила в незаангажированном чемпионате !
Очень все странно. Плюс судейство.