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Чемпионат Украины
Динамо Киев
04.03.2023 14:00 – FT 0 : 2
Ингулец
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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 15:56 | Обновлено 04 марта 2023, 15:59
583
12

Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо

Петровский клуб впервые одержал победу над киевлянами

04 марта 2023, 15:56 | Обновлено 04 марта 2023, 15:59
583
12
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 16 тур.

«Динамо» – «Ингулец» – 0:2

Козак (12), Одарюк (44)

Лонвейк (91) – Смоляков (73)

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак (Вивчаренко, 46), Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Шепелев (Бенито, 86), Буяльский, Н.Волошин (Царенко, 46), Кабаев (Гармаш, 46), Ванат (Лонвейк, 70).

«Ингулец»: Паламарчук, Ченбай, Кучеренко, Ковалев, Смоляков, Клименко, Кухарук, Нагиев (Мельничук, 51), Одарюк (Козыренко, 75), Козак, Ситало (Марусич, 87).

Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)

Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

ДИНАМО – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 13
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Аргумент
В сухую в Киеве!
Ингулец опустил донное Динамо еще больше на дно.
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+4
Алексей Петров
Игроки Ингульца после свистка даже не радовались особо, как-будто обыграли Львов, а не Динамо)
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+3
Xzibit11
Думал не доживу до такого позора, дожил...
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+3
Bulba_sumkin
С победой, Ингулец! С кем бы они еще очки бы взяли, как не с этими днорями))) 
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+1
anachar
Ковалечь красава проти мудакив Сурка та Луческу!!!
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+1
Jaime_Lannister
Тьфу.
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+1
Cерж Пидр
ДиНамО с Днепра - кусок го...на!!! В Яготине этих днарей уже бы на куски разорвали!
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+1
FunnyCat_____
Вообщем менеджмент имени Суркиса дает свои плоды.Замены Цыганкову нету и близко несмотря на то , что все прекрасно знали, что он уйдет.Форвардом снова будет бегать Гармаш, а из этого уже выплывает другая проблема -  кадровые решения Луческу.Румын продолжает ставить игроков,  лишь по ему одному понятному принципу. Шепелев, Кабаев, Караваев -  даже на уровне Ингульца смотрятся слабо. Можно тоже сказать и про Сидорчука  -  но он не прикосновенный до конца карьеры видимо. Про какие то наигранные комбинации или стиль говорить не приходится.-------Учитывая что Суркиса, к сожалению, в ближайшей перспективе поменять не удастся - то уйти должен Луческу, который уже потерял нити управления командой!Может новый тренер хоть эмоционально сможет встряхнуть команду!-----Ну и абзац от которого порвется не одна пятая точка представителей всем известного клуба  - Монзуль.
Это просто цирк, насколько же нужно быть не уверенными в себе, мелочными и закомлпексованными, чтобы даже против ТАКОГО Динамо , подмазывать судейку.
Вы можете быть уверены что матч Днепра с этим хорошо известным клубом будет судить именно Монзуль, не смотря на то , что после сегодняшнего цирка она и первую лигу бы не судила в незаангажированном чемпионате !  
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+1
New Zealander
Це та вічноперспективна молодь Динамо про яку я 10 років тут пишу що це калічі, а мене всі мінусують за це. Ось вона ця молодь підросла і чомусь я не здивований своїми прогнозами
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0
Фанькин кот
Этот матч сделал мой день!!! Ингульцы красавцы, показали всем как нужно обыгрывать ДыКу в его логове! 
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0
dadlismit
Неплохо так киевские мажоры отсмоктали у колхозников с Петрово 
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0
Умник
Вообще не пойму почему не играл бенито со старта.?
Очень все странно. Плюс судейство. 
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-1
KOT
Динамо та Монзуль, це просто жах
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-2
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