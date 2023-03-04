Динамо Киев

04.03.2023 14:00 – FT 0 : 2
Украина. Премьер лига04 марта 2023, 17:52 | Обновлено 04 марта 2023, 18:43
2120
8
Динамо – Ингулец – 0:2. Киевляне провалили весенний старт. Обзор матча
Команда Луческу проиграла и не сумела забить
04 марта 2023, 17:52 | Обновлено 04 марта 2023, 18:43
2120
8
В первом официальном матче 2023 года «Динамо» проиграло «Ингульцу» со счетом 0:2. Аутсайдер чемпионата шокировал киевлян в дебютном матче для тренера Сергея Ковальца.
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Одарюк (Ингулец).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Козак (Ингулец).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 03 марта 2023, 21:00 8
Украинка в двух сетах выиграла у Анны-Лены Фридзам
Футбол | 04 марта 2023, 19:01 9
Между лидерами чемпионата 5 очков
Авто/мото | 04.03.2023, 06:00
Футбол | 04.03.2023, 15:56
Футбол | 04.03.2023, 17:47
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Буду во второй части сезона болеть за Черноморец
Показать Скрыть 6 ответов
Динамо – Ингулец – 0:2. Ингулец ворвался в весенний старт. Обзор матча - таким должен быть заголовок и никаких сенсаций
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.03.2023, 18:24 1
02.03.2023, 18:32 7
02.03.2023, 17:13 1
03.03.2023, 07:00
03.03.2023, 21:57 18
02.03.2023, 16:51 10
03.03.2023, 18:08 4
02.03.2023, 16:48