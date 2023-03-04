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  4. Динамо – Ингулец – 0:2. Киевляне провалили весенний старт. Обзор матча
Чемпионат Украины
Динамо Киев
04.03.2023 14:00 – FT 0 : 2
Ингулец
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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 17:52 | Обновлено 04 марта 2023, 18:43
2120
8

Динамо – Ингулец – 0:2. Киевляне провалили весенний старт. Обзор матча

Команда Луческу проиграла и не сумела забить

04 марта 2023, 17:52 | Обновлено 04 марта 2023, 18:43
2120
8
Динамо – Ингулец – 0:2. Киевляне провалили весенний старт. Обзор матча
ФК Динамо Киев

В первом официальном матче 2023 года «Динамо» проиграло «Ингульцу» со счетом 0:2. Аутсайдер чемпионата шокировал киевлян в дебютном матче для тренера Сергея Ковальца.

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Одарюк (Ингулец).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Козак (Ингулец).
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Источник Sport.ua
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Zanregent
Буду во второй части сезона болеть за Черноморец
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-1
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CheMP
Динамо – Ингулец – 0:2. Ингулец ворвался в весенний старт. Обзор матча - таким должен быть заголовок  и никаких сенсаций
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-3
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