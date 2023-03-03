Динамо Киев

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Украина. Премьер лига
03 марта 2023, 22:51 |
205
0

Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В Киеве команда Мирчи Луческу встретится с одним из аутсайдеров УПЛ

03 марта 2023, 22:51 |
205
0
Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 4 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» встретится с «Ингульцем». «Бело-синие» осеннюю часть чемпионата завершили на третьей позиции турнирной таблицы, а петровский клуб занимает 14 место и ведет борьбу за выживание в элите украинского футбола.

Динамо

В зимнее межсезонье киевский клуб расстался с двумя своими ключевыми футболистами. Полузащитник Виктор Цыганков перешел в «Жирону», а центрбек Илья Забарный отправился в «Борнмут». Приобретение «бело-синими» сделано только одно: за несколько дней до рестарта в чемпионате контракт с «Динамо» подписал македонский полузащитник Решат Рамадани. Кроме того, киевский клуб отправлял игроков в аренду и возвращал их оттуда. Всех перечислять не будем, остановимся на нескольких исполнителях. Артем Беседин отправился в кипрскую «Омонию», а Томаш Кендзера до конца сезона будет выступать за ПАОК. Вернулся в состав «Динамо» защитник Максим Дячук, который попытается побороться за место в центре защиты. Еще один шанс наверняка получит и Эрик Рамирес: венесуэльский форвард завершил сотрудничество со словацким «Слованом».

Осеннюю часть сезона киевский клуб точно не может записать себе в актив. Последнее место в группе Лиги Европы оставило «бело-синих» без евровесны, в чемпионате подопечные Мирчи Луческу также не демонстрировали стабильность. И тем не менее, «Динамо» имеет девятиматчевую беспроигрышную серию в Премьер-лиге (6 побед и 3 ничьи). К возобновлению сезона киевляне готовились в Турции, где сыграли большое количество спаррингов. 7 контрольных матчей «бело-синие» выиграли, 3 проиграли, а еще 4 встречи завершили вничью.

Ингулец

Неудачные результаты, которые петровцы демонстрировали осенью, привели к отставке Сергея Лавриненко с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности был назначен Младен Бартулович, и он не подкачал: при хорвате «красно-желтые» одержали две победы перед зимней паузой. Кстати, первый в новом для себя статусе поединок Бартулович провел именно с «Динамо» (1:2). Но успехи и.о. главного тренера не убедили руководство петровского клуба, и на смену хорвату пришел Сергей Ковалец, который в субботу дебютирует у руля четвертого клуба УПЛ (ранее он возглавлял ФК «Львов», «Оболонь» и запорожский «Металлург»). К слову о руководстве. Президент «Ингульца» Александр Поворознюк был весьма заметной персоной в зимнее межсезонье. Правда, касалось это не футбольной деятельности, а его словесной перепалки с журналистом Дмитрием Гордоном.

В межсезонье «Ингулец» не был особо активен на трансферном рынке. Из «Ворсклы» пришли защитник Максим Мельничук и полузащитник Юрий Козыренко, который является воспитанником киевского «Динамо». Также за петровцев теперь будет выступать опытный голкипер Олег Билык. Еще одним новичком петровцев стал Олег Осипенко, последним клубом которого был чешский «Кралув». На сборах «Желто-красные» провели семь спаррингов: 2 победы, 2 поражения и 3 ничьи. Кстати, в чемпионате петровцы имеют семиматчевую безничейную клубную рекордную серию (3 победы и 4 поражения).

Статистика встреч

Ранее соперники провели четыре очные дуэли: 3 победы одержало «Динамо» и еще один матч завершился вничью. Предыдущая встреча команд состоялась в ноябре прошлого года и завершилась победой киевлян со счетом 2:1. В первом тайме дублем отметился Цыганков, а после перерыва Ситало сократил отставание.

Прогноз на противостояние

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и преследуют разные задачи. К тому же, после зимней паузы футболисты «Динамо» и «Ингульца» далеки от своей оптимальной формы. И все же, класс киевлян должен сказаться: спрогнозируем минимальную победу команды Мирчи Луческу.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Сирота, Караваев, Шепелев, Сидорчук, Кабаев, Буяльский, Перрис, Ванат.

«Ингулец»: Паламарчук, Запорожец, Клименко, Марусич, Ситало, Кучеренко, Смоляков, Нагиев, Ковалев, Поспелов, Кухарук.

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4 марта, суббота

«Динамо» – «Ингулец»
Киев. Стадион «Динамо» имени В.Лобановского. 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)
ДИНАМО – ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Источник Sport.ua
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