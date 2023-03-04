Динамо Киев

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04.03.2023 14:00 - : -
Ингулец
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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 00:11 | Обновлено 04 марта 2023, 00:30
33
0

Динамо – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16 тура Украинской Премьер-лиги

04 марта 2023, 00:11 | Обновлено 04 марта 2023, 00:30
33
0
Динамо – Ингулец. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 4 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» встретится с «Ингульцем». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевляне осеннюю часть чемпионата завершили на третьей позиции турнирной таблицы, а петровский клуб занимает 14 место и ведет борьбу за выживание в элите украинского футбола. «Динамо» имеет девятиматчевую беспроигрышную серию в Премьер-лиге (6 побед и 3 ничьи). Предстоящий поединок станет 60-м для Мирчи Луческу у руля «бело-синих». Предыдущая встреча соперников состоялась в ноябре прошлого года: киевляне выиграли со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию «Динамо» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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