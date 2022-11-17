Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем

​Первые шаги в тренерской карьере разные наставники совершают в совершенно не похожих друг на друга условиях, поэтому некоторым из них не приходится ожидать легкой прогулки во время дебюта на руководящей должности. Хорватский экс-футболист Младен Бартулович был известным для украинского болельщика мастером во время своей профессиональной карьеры футболиста, однако теперь он должен был перейти на совсем другую ступень футбольной науки – занять должность исполняющего обязанности главного тренера петровского «Ингульца», который только успел завершить отношения с Сергеем Лавриненко. Бывший тренер вынужденно покинул команду, когда она шла на последней строчке турнирной таблицы, а его преемнику еще и не повезло стартовать перенесенным матчем против киевского «Динамо».

Обновление на тренерском мостике служило поводом для существенного оживления со стороны петровского коллектива в начале этой встречи. Изменения в игре номинальных хозяев было трудно описать несколькими предложениями, потому что она была попросту другой, более живой на общем фоне, наверное. «Ингулец» удачно закрывал соперников прессингом на чужой половине, проводил контратаки, искал свободные зоны, а в защите вовремя фолами останавливал развитие атак соперников. Однако в конце концов команда Бартуловича начала чувствовать себя слишком самоуверенной, и в итоге допустила ошибку.

Подкат Коробенко на правом фланге собственного штрафного не был необходим для остановки дриблинга Буяльского, однако полузащитник рискнул, попал по ногам сопернику, за что получил карточку, а его команда – пенальти на ровном месте. Цыганкову не составило проблем отправить мяч под левую стойку, поэтому киевляне с легкостью вышли вперед по счету.

К сожалению, упомянутый интересный старт от «Ингульца» оказался лишь эмоцией. Когда команда хозяев пропустила, то больше уже не смогла подняться на ноги в первом тайме. А «Динамо» тем временем вроде бы и не нуждалось в увеличении оборотов, и в конце концов спокойно контролировало мяч в центре поля. Все это в итоге прервал даже не свисток Екатерины Монзуль, а второй мяч Цыганкова, который просто невозможно было бы представить без изысканного перекидывания голкипера со стороны Дубинчака на левом фланге чужого штрафного с последующим пасом под пустые ворота для партнера.

Начать игру во второй половине матча так же живо, как «Ингулец» это сделал в стартовые 45 минут, у команды Бартуловича не получилось. «Динамо» контролировало большинство перемещений по собственной половине поля, а на противоположной стороне футбольной площадки создавало действительно красивые моменты вроде неудачной попытки Буяльского с дальней дистанции забросить за воротник голкиперу соперников.

Вообще не было понятно, за счет чего «козаки» должны переламывать ход этой встречи, однако гениальный пас Запорожца с правого фланга в центр штрафного на Ситало подсказал траекторию движения в верном направлении. Однако поддержать голевой задел у хозяев опять-таки не получилось. Бартулович проводил определенную точечную ротацию, однако лишь выход Виктора Близниченко в итоге заслуживал хоть какого-то внимания. В остальном, атаковали киевляне, создав моменты для Гармаша и Кулача, однако те ими так и не воспользовались.

Свой следующий матч петровский «Ингулец» проведет в гостях у «Львова», тогда как киевское «Динамо» будет гостить у ровенского «Вереса», хотя будет играть при этом снова на родном «Динамо» им. В. Лобановского.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Ингулец» – «Динамо» Киев - 1:2

Ситало, 62 – Цыганков, 32 (пен.), 45+1

Козак, 13, Ковалев, 15, Коробенко, 30 – Сирота, 71

«Ингулец»: Паламарчук – Сакив, Ковалев, Поспелов, Нагиев – Коробенко (Клименко, 46), Кухарук – Смоляков (А. Близниченко, 66), Запорожец (Марусич, 83), Козак (В. Близниченко, 46) – Ситало (Резепов, 74).

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак (Вивчаренко, 79), Сирота, Забарный, Кендзера (Караваев, 78) – Шепелев (Перрис, 85), Андриевский – Лонвейк (Гармаш, 67), Буяльский, Цыганков – Ванат (Кулач, 78).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ИНГУЛЕЦ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 0°C