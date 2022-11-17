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17 ноября 2022, 14:54 | Обновлено 17 ноября 2022, 15:48
5023
25

Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем

Победу киевлянам принес дубль Виктора Цыганкова

17 ноября 2022, 14:54 | Обновлено 17 ноября 2022, 15:48
5023
25
Первый блин комом. Динамо обыграло Ингулец во главе с Бартуловичем
УПЛ

​Первые шаги в тренерской карьере разные наставники совершают в совершенно не похожих друг на друга условиях, поэтому некоторым из них не приходится ожидать легкой прогулки во время дебюта на руководящей должности. Хорватский экс-футболист Младен Бартулович был известным для украинского болельщика мастером во время своей профессиональной карьеры футболиста, однако теперь он должен был перейти на совсем другую ступень футбольной науки – занять должность исполняющего обязанности главного тренера петровского «Ингульца», который только успел завершить отношения с Сергеем Лавриненко. Бывший тренер вынужденно покинул команду, когда она шла на последней строчке турнирной таблицы, а его преемнику еще и не повезло стартовать перенесенным матчем против киевского «Динамо».

Обновление на тренерском мостике служило поводом для существенного оживления со стороны петровского коллектива в начале этой встречи. Изменения в игре номинальных хозяев было трудно описать несколькими предложениями, потому что она была попросту другой, более живой на общем фоне, наверное. «Ингулец» удачно закрывал соперников прессингом на чужой половине, проводил контратаки, искал свободные зоны, а в защите вовремя фолами останавливал развитие атак соперников. Однако в конце концов команда Бартуловича начала чувствовать себя слишком самоуверенной, и в итоге допустила ошибку.

Подкат Коробенко на правом фланге собственного штрафного не был необходим для остановки дриблинга Буяльского, однако полузащитник рискнул, попал по ногам сопернику, за что получил карточку, а его команда – пенальти на ровном месте. Цыганкову не составило проблем отправить мяч под левую стойку, поэтому киевляне с легкостью вышли вперед по счету.

К сожалению, упомянутый интересный старт от «Ингульца» оказался лишь эмоцией. Когда команда хозяев пропустила, то больше уже не смогла подняться на ноги в первом тайме. А «Динамо» тем временем вроде бы и не нуждалось в увеличении оборотов, и в конце концов спокойно контролировало мяч в центре поля. Все это в итоге прервал даже не свисток Екатерины Монзуль, а второй мяч Цыганкова, который просто невозможно было бы представить без изысканного перекидывания голкипера со стороны Дубинчака на левом фланге чужого штрафного с последующим пасом под пустые ворота для партнера.

Начать игру во второй половине матча так же живо, как «Ингулец» это сделал в стартовые 45 минут, у команды Бартуловича не получилось. «Динамо» контролировало большинство перемещений по собственной половине поля, а на противоположной стороне футбольной площадки создавало действительно красивые моменты вроде неудачной попытки Буяльского с дальней дистанции забросить за воротник голкиперу соперников.

Вообще не было понятно, за счет чего «козаки» должны переламывать ход этой встречи, однако гениальный пас Запорожца с правого фланга в центр штрафного на Ситало подсказал траекторию движения в верном направлении. Однако поддержать голевой задел у хозяев опять-таки не получилось. Бартулович проводил определенную точечную ротацию, однако лишь выход Виктора Близниченко в итоге заслуживал хоть какого-то внимания. В остальном, атаковали киевляне, создав моменты для Гармаша и Кулача, однако те ими так и не воспользовались.

Свой следующий матч петровский «Ингулец» проведет в гостях у «Львова», тогда как киевское «Динамо» будет гостить у ровенского «Вереса», хотя будет играть при этом снова на родном «Динамо» им. В. Лобановского.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Ингулец» – «Динамо» Киев - 1:2

Ситало, 62 – Цыганков, 32 (пен.), 45+1

Козак, 13, Ковалев, 15, Коробенко, 30 – Сирота, 71

«Ингулец»: Паламарчук – Сакив, Ковалев, Поспелов, Нагиев – Коробенко (Клименко, 46), Кухарук – Смоляков (А. Близниченко, 66), Запорожец (Марусич, 83), Козак (В. Близниченко, 46) – Ситало (Резепов, 74).

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак (Вивчаренко, 79), Сирота, Забарный, Кендзера (Караваев, 78) – Шепелев (Перрис, 85), Андриевский – Лонвейк (Гармаш, 67), Буяльский, Цыганков – Ванат (Кулач, 78).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ИНГУЛЕЦ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 25
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FunnyCat_____
Главное что есть 3 очка 
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+2
BestOf
Очень слабое Динамо ,с помощью шубных арбитров пятое место наверное удержат.
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+1
Умник
Спорт.юа а правда что за антоция к заголовку?
Какие Вице чемпионы?
Не переживайте на Динамо много комментов, зачем вы провоцируете?
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0
Veter
Ну теперь Львову на выезде капец, Если игру не перенесут в безопасный Львов.
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-1
DK1961
Спорт уа таблицу поменяйте! У трех команд - Динамо, Зари и Ворсклы - одинаковое количество очков и одинаковая разность мячей (+=7). Тогда считаем личные встречи между трех клубов - Динамо впереди (2:3 и 3:1). В ЧЕСТЬ ЧЕГО ТОГДА ДИНАМО У ВАС НА ПЯТОМ МЕСТЕ?
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
DK1961
И опять! ПО КАКОМУ ПРАВУ ВЫ НАЗЫВАЕТЕ ДИНАМО ВИЦЕ-ЧЕМПИОНАМИ!?! Прекрасно зная, что прошлый чемпионат УАФ объявлен незавершенным и ПРИЗЕРЫ НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ!?!  Места были обозначены только для определения представительства Украины в еврокубках. Еще раз: ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ НИКАКОГО ПРАВА В СВОИХ СТАТЬЯХ НАЗЫВАТЬ ШАХТЕР ЧЕМПИОНОМ, А ДИНАМО ВИЦЕ-ЧЕМПИОНОМ! 
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-2
Показать Скрыть 4 ответа
KIPR ALECS
Фк Суркис при помощи левого пенальти решает вопросы чтоб пролезть и в следующем году в денежный ЛЧ. нуну.....привыкли решать всё кулуарно.....скоро эту скотобазу вынсут вперед ногами если не успеют с часами в ж.пе выехать из страны
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-5
Показать Скрыть 6 ответов
Злий Глобинець
Настрій на гру в Інгульця був хороший, команда реально награла на нічию. Та і пенальті був явно сумнівний. "Шубний", образно кажучи.
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-10
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