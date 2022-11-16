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17.11.2022 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
16 ноября 2022, 21:10 | Обновлено 16 ноября 2022, 21:11
226
0

Ингулец – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

16 ноября 2022, 21:10 | Обновлено 16 ноября 2022, 21:11
226
0
Ингулец – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В четверг, 17-го ноября, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 13:00.

Остается всего несколько дней до старта чемпионата мира-2022, а мы вновь возвращаемся к событиям первого тура УПЛ. И нет, это никакая не ошибка в календаре национального первенства, а просто «Ингулец» и «Динамо» наконец-то проведут свой матч первого круга, который изначально должен был пройти в конце августа. Много воды утекло с того времени, а команда Мирчи Луческу успела как окончательно провалиться, так и начать постепенно восстанавливаться, в то время как «козаки» уже потеряли своего главного тренера Сергея Лавриненко, и теперь Младен Бартулович будет поднимать их с последней строчки в турнирной таблице. Неплохой соперник в лице действующего вице-чемпиона страны, как для дебютного в тренерской карьере.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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