В четверг, 17-го ноября, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 13:00.

Остается всего несколько дней до старта чемпионата мира-2022, а мы вновь возвращаемся к событиям первого тура УПЛ. И нет, это никакая не ошибка в календаре национального первенства, а просто «Ингулец» и «Динамо» наконец-то проведут свой матч первого круга, который изначально должен был пройти в конце августа. Много воды утекло с того времени, а команда Мирчи Луческу успела как окончательно провалиться, так и начать постепенно восстанавливаться, в то время как «козаки» уже потеряли своего главного тренера Сергея Лавриненко, и теперь Младен Бартулович будет поднимать их с последней строчки в турнирной таблице. Неплохой соперник в лице действующего вице-чемпиона страны, как для дебютного в тренерской карьере.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.