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Украина. Премьер лига
16 ноября 2022, 18:44 |
908
0

Ингулец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Нестабильные киевляне против аутсайдера

16 ноября 2022, 18:44 |
908
0
Ингулец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо Киев

В четверг, 17 ноября, состоится перенесенный поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и киевское «Динамо». Петровцы будут номинальными хозяевами поля, ведь матч пройдет на клубном стадионе их соперников.

Ингулец

В прошлом туре национального чемпионата петровская команда проиграла харьковскому «Металлисту 1925» и опустилась на последнюю позицию турнирной таблицы. Эта встреча стала последней для Сергея Лавриненко у руля «Ингульца». «Футбол – это всегда эмоции и терпение! Но терпение когда-то кончается. Я думаю, не только у меня, но и у всех болельщиков клуба. Поэтому я принял решение – попрощаться с Сергеем Лавриненко и дать возможность проявить себя новым, перспективным людям», – так обосновал тренерскую отставку президент петровского клуба Александр Поворознюк.

Исполнять обязанности наставника «красно-желтых» будет Младен Бартулович, который работал в тренерском штабе Лавриненко. Времени на раскачку у нового коуча нет, ведь сразу ему предстоит пройти серьезное испытание. «Дадим бой «Динамо»! Нечего бояться! Будем выходить и играть», – коротко сказал о ближайшем поединке хорват. К слову, Бартулович является третьим хорватским тренером в Украинской Премьер-лиге. Ранее в нашем чемпионате появились Иван Каталинич («Металлург» Запорожье) и Игор Йовичевич («Карпаты», «Днепр-1», «Шахтер»). Что касается Лавриненко, то он вывел «Ингулец» в элиту украинского футбола и провел у руля петровской команды 53 поединка.

Несмотря на свое незавидное турнирное положение, «красно-желтые» сумели записать в свой актив два сенсационных результата. Они отобрали первые очки у «Днепра-1», который лидирует в турнире, и обыграли луганскую «Зарю». Но если в матчах с фаворитами у петровцев дела обстоят неплохо, то с соперниками ниже уровнем футболисты «Ингульца» не демонстрируют должного настроя и мотивации. Отсюда и плачевный итог, который вынудил руководство команды произвести изменения на тренерском мостике. Возможно, Бартуловичу удастся стабилизировать состав, ведь в предыдущих матчах Лавриненко так и не нашел оптимальное сочетание футболистов.

Динамо

Казалось, после неудачного отрезка киевляне начали выходить на привычный для себя уровень, что подтвердила уверенная победа над крепкой «Александрией». Но в матче с «Колосом» мы снова увидели неуверенное в себе «Динамо», которое не способно за счет класса вырвать победу у грамотно обороняющегося соперника. Еще один невыразительный поединок провел центрбек Денис Попов, который в середине второго тайма оставил свою команду в меньшинстве. Естественно, против «Ингульца» Попов из-за дисквалификации не сыграет, как и Сергей Сидорчук, перебравший желтые карточки в предыдущих матчах.

Зато в четверг сможет выйти на поле Владислав Ванат, который в матче против «Колоса» отбывал дисквалификацию. На острие атаки киевлян снова оказался Артем Беседин, в очередной раз покинувший поле без забитого гола. Кстати форвард, от которого болельщики «Динамо» с нетерпением ждут результативности, ранее отличался в воротах «Ингульца». В апреле 2021 года гол Беседина помог «бело-синим» разгромить петровцев со счетом 5:0. Именно тот гол является последним для Артема в составе киевского клуба!

Позитивным моментом для «бело-синих» является возвращение в строй Бущана и Дубинчака, восстановившихся после повреждений. Кстати, именно голкипера болельщики «Динамо» признали лучшим игроком своей команды во встрече с ковалевцами. Бущан провел 48-й «сухой» поединок в составе киевского клуба и вошел в Топ-3 самых надежных стражей ворот киевлян за время независимости Украины. Георгия по этому показателю опережают только Бойко и Шовковский. Поединок против «Колоса» стал памятным (в контексте статистики, а не результата) для Владимира Шепелева, который провел 200-й матч в карьере.

Статистика встреч

«Ингулец» и «Динамо» провели три очные дуэли: две победы одержали киевляне и одна встреча завершилась вничью (разница мячей – 8:1 в пользу «бело-синих»). Как раз в прошлом не доигранном сезоне петровцы отобрали очки у более именитых соперников. Интересно, что тогда номинально домашний поединок «Ингулец» также проводил в Киеве. Во втором тайме той встречи киевляне открыли счет благодаря автоголу Михаила Шишки, а вскоре результат сравнял Илья Коваленко. Отметим, что упомянутые футболисты уже ушли из «Ингульца». Та встреча примечательна еще и тем, что в ней принял участие Бартулович-футболист, который теперь выведет «Ингулец» в качестве наставника.

Прогноз на противостояние

Киевляне крайне нестабильны в текущем сезоне, но в то, что они допустят осечку в поединке с аутсайдером, не верится. Да и вряд ли «Динамо» так беззубо проведет второй матч подряд. Существует вопрос и по психологическому состоянию петровцев: вряд ли отставка многолетнего тренера команды подняла им настроение. Поэтому, ставим на уверенную победу киевского клуба.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Паламарчук, Сакив, Ковалев, Павлов, Нагиев, Запорожец, Кухарук, Клименко, Марусич, Козак, Смоляков.

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Забарный, Сирота, Караваев, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Цыганков, Ванат.

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17 ноября, четверг

«Ингулец» – «Динамо»
Киев. Стадион «Динамо» имени В.Лобановского. 13:00
ТВ-трансляция на ОТТ платформе «Setanta Sports»
ИНГУЛЕЦ – ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр – Екатерина Монзуль (Харьков)
Прогноз Sport.ua – 0:2
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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