Ингулец – Динамо – 1:2. Киевляне уже четвертые в УПЛ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча перенесенного 1-го тура УПЛ
В четверг, 17 ноября, состоялся перенесенный матч первого тура чемпионата Украины по футболу между ФК «Ингулец» и киевским «Динамо». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба.
Отметим, что «Ингулец» провел первый матч с Младеном Бартуловичем, который занимает должность исполняющего обязанности главного тренера. К слову, победа в этом матче вывела «Динамо» на четвертую позицию в таблице УПЛ.
Чемпионат Украины по футболу. 1-й тур
УПЛ. 17 ноября
«Ингулец» – «Динамо» – 1:2
Голы: Ситало, 62 – Цыганков, 32, 45+1
События матча
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