В четверг, 17 ноября, состоялся перенесенный матч первого тура чемпионата Украины по футболу между ФК «Ингулец» и киевским «Динамо». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба.

Отметим, что «Ингулец» провел первый матч с Младеном Бартуловичем, который занимает должность исполняющего обязанности главного тренера. К слову, победа в этом матче вывела «Динамо» на четвертую позицию в таблице УПЛ.

Чемпионат Украины по футболу. 1-й тур

УПЛ. 17 ноября

«Ингулец» – «Динамо» – 1:2

Голы: Ситало, 62 – Цыганков, 32, 45+1