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Чемпионат Украины
Ингулец
17.11.2022, FT 1 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
17 ноября 2022, 17:13 | Обновлено 17 ноября 2022, 17:14
897
3

Ингулец – Динамо – 1:2. Киевляне уже четвертые в УПЛ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча перенесенного 1-го тура УПЛ

17 ноября 2022, 17:13 | Обновлено 17 ноября 2022, 17:14
897
3
Ингулец – Динамо – 1:2. Киевляне уже четвертые в УПЛ. Видео голов и обзор
УПЛ

В четверг, 17 ноября, состоялся перенесенный матч первого тура чемпионата Украины по футболу между ФК «Ингулец» и киевским «Динамо». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба.

Отметим, что «Ингулец» провел первый матч с Младеном Бартуловичем, который занимает должность исполняющего обязанности главного тренера. К слову, победа в этом матче вывела «Динамо» на четвертую позицию в таблице УПЛ.

Чемпионат Украины по футболу. 1-й тур

УПЛ. 17 ноября

«Ингулец» – «Динамо» – 1:2

Голы: Ситало, 62 – Цыганков, 32, 45+1

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Ингулец).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
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Динамо Киев Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Veter
К слову, до конца турнира закрутки не учитываются. А значит Динамо таки на пятом месте, потому что меньше всех забили из троицы. И как раз завтра, как по заказу, играют Заря - Александрия. )
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0
nick07
пенальті там схоже намальовний, але кияни заслужено виграли
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-2
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