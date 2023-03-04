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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
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04 марта 2023, 17:35 | Обновлено 04 марта 2023, 19:08
7406
53

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»

Команда плохо стартовала в весенней части сезона

04 марта 2023, 17:35 | Обновлено 04 марта 2023, 19:08
7406
53
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил неудачный старт киевлян во второй части сезона. Команда уступила аутсайдеру «Ингульцу» со счетом 0:2.

- Прежде всего, поздравляю соперника, они достигли того, к чему стремились за счет большой самоотдачи и хорошей организации игры.

Но стоит отметить, что оба мяча были забиты после грубых ошибок арбитров. И во время первого взятия ворот был фол – соперник сыграл не в мяч, а в нашего игрока. При втором взятии ворот игра была рукой. Такие же фолы в другую сторону арбитр фиксировала. Неправильная трактовка эпизодов привела к двум голам «Ингульца», а также вызвала нервозность наших игроков, которые начали ссориться с арбитром. К этому добавился счет 0:2, с которого нужно было отыгрываться.

Подобную трактовку эпизодов мы видим не в первый раз, это уже четвертая или пятая подобная игра. У нас уже были и удаления. Возникает много вопросов, в частности, почему эти ошибки в трактовке происходят в одностороннем порядке и всегда не в нашу пользу. Во время второго гола с отбором мяча соперник подыграл себе рукой, после чего началась голевая контратака. Арбитр сказала, что игра рукой была, но это не фол. Какое правило указывает, что это не фол? Все это время я мало говорил о судействе, но вынужден признать, что эти ошибки влияют на игру. Такое впечатление, что она просто издевается над нашей командой и нашими игроками.

- У «Динамо» проблемы с завершением атак. В команду вернулся Эрик Рамирес. В каком состоянии и сможет ли помочь команде в ближайшее время?

– Он вернулся всего два дня назад, поэтому мы пока не знаем его степень готовности. Он тренировался индивидуально на родине. Вы правы, в чужой штрафной площадке нам не хватает игрока-киллера, замыкающего прострелы. Мы доводим туда мяч, доминируем, входим в штрафную. Но сегодня голы после судейских ошибок и нервозность, ставшая следствием этих ошибок, не позволили нам качественно реализовывать эти моменты, которые мы имели даже при счете 0:2.

Мне жаль, что наши молодые дебютирующие игроки с первых игр сталкиваются с несправедливым судейством. Для их развития это плохо.

– Не было ли со стороны вашей команды недооценки соперника?

– Нет. Игроки были настроены. Мы знали, как соперники будут играть, знали, что нас ждет жесткая борьба и большое количество длинных передач, что соперники будут отходить на свою половину большими силами и будут искать шансы для контратак. Но мы не надеялись, что арбитр будет допускать такие ошибки. У нас хорошая, способная молодежь. Надеюсь, что вместе со старшими партнерами эти ребята преодолеют этот момент, закаляются. Я видел их в раздевалке, все очень расстроены. Надеюсь, что Екатерина больше не будет судить наши матчи. Не буду перечислять все матчи, но в каждом у нас были проблемы из-за нее.

– На днях «Динамо» подписало молодого полузащитника Решата Радамани. Рассчитываете ли вы на него в ближайших матчах?

– Это молодой перспективный игрок, выступающий за молодежную сборную Северной Македонии. Клуб должен думать о будущем Возможно, в дальнейшем он станет заменой Сидорчуку. Пока рано что-то говорить о нем – он всего два дня с нами. У него хорошее будущее, как и у наших молодых игроков. Но нужно время и терпение.

– Сложилось впечатление, что когда «Динамо» доходило до чужой штрафной, в действиях игроков наблюдалась нервозность. Чего не хватало вашей команде в завершающей фазе атак?

- Мешала суета, вызванная тем, что нужно было отыграть гандикап в два мяча. Кроме того, причиной нервозности игроков являлись судейские ошибки. Мы потеряли контроль над ходом игры из-за ссор с арбитром. Молодые игроки, такие как Дячук, Ванат, Царенко, и не только молодые в подобной ситуации не могут контролировать свои эмоции. А нужно было думать о своей игре. Эта нервозность нам мешала.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 53
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FunnyCat_____
Ну тут он прав , не зря боты одного всем известного клуба тут обтираются только появилась новость . 
Кстати Днепр 1 ждёт точно такой же цирк .
——
Но Луческу должен думать о том , что его команда ничего не создала и не показал абсолютно никакой игры даже с Ингульцом.
——
А про Монзулиху уже все все давно знают, она свой хлеб ещё в не сыгранном матче Полтава - Шахтёр начала отрабатывать 
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+7
Показать Скрыть 8 ответов
axylinam
Старый нытик, когда судья ошибается в пользу Динамо, то всё в порядке, а тут сразу трагедия, такие убогие клубы как ингулец Динамо должно обыгрывать и вдевятером
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+7
avk2307
Суддівство було ганебне, але в таких самих моментах,які мало Динамо Ванат, Буяльський та Кабаєв в ворота не влучили. Так , суддівство впливає на гру , особливо коли воротар відбив а від ворот призначають, але хто заважає створити момент і забити. Якби це було з умовним шахтарем, то ок, але то Інгулець. Створюйте далі та забивайте. Динамо це вже проходило , але сьогодні без бажання і удачі програли
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+5
Lex Aries
А не зарахували скільки забитих динамівцями сьогодні м*ячів арбітри? Скільки можна вислуховувати від діда цей плач, який тягнеться ще з часів його каденції в Шахтарі?
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+3
romeoboss
Добре отмазку приймаю з натяжкою,хоча я сумніваюсь що Монзоль помилилась!
Але тоді таке,Динамо не то що забити создати голеві моменти не спромоглось!
Це гоньба я не хочу бачити і вболювати за це Динамо. Я надія що вони хочяб не
потраплять до Л.Ч,Л.Е,а у Л.К.не хай ганьбяться там!
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+2
DK02
Цікаво б було почути, чому Динамо свої не забили, також помилки арбітра??? Чи щось інше?
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+1
Бензар Євген
Хлопці, ну просто визнайте, будь ласка, що вже така біда в країні, не до перемог у лігах європейських!
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0
SandroKing
Мирча неплохой тренер был. Но его время прошло. Видно что ничего он для команды хорошего уже не сделает. Нужно искать замену, сказать спасибо и прощаться.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Volodymyr Bohomia
Смотреть скучно на такую команду "динамо". Когда уже дед успокоится и уступит место более мотивированному тренеру. Пока никаких перспектив в ближайшем будущем не просматривается.
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0
Показать Скрыть 2 ответа
DaVinci
Виженіть цього старого!!!
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Октавий Фландрийский
Я давно слежу за этой бабой со свистком во рту... И могу с уверенностью сказать - она целенаправленно глушит команды, которые мешают Шахтеру. За Динамо отдельный разговор, Лучи часто ставит ее на игры этой команды и она старается добросовестно выполнять указания своего папика (ее отношения с Лучи далеко не секрет для окружающих). Я сегодня поспорил с одним товарищем, что Катя и в этой игре напартачит, и действительно, не ошибся. Но меня удивляет позиция И.Суркиса, почему он молчит о ее судействе, ведь далеко не последний раз она делает результативные ошибки именно в игре с Динамо, и как правило, не в пользу Динамо... Или Игорек обкуренный до такой степени, что перестал адекватно оценивать обстановку на поле?
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0
avk2307
Вот вы з Арсенал минусовали ,а они при 0-2 доказывают. Посмотрим как борнмут выстоит
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0
Показать Скрыть 4 ответа
Бензар Євген
А де Мірчене те Слава Федерації?
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-1
Бензар Євген
Хлопці, я все розумію! Війна, Динамо суркісів (чи ви вважаєте що то українське Динамо?)
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-2
Бензар Євген
Дуже поважаю Мірчу Михайловича! Дуже! Бо я з дитинства вболівальник Шахтаря! Але я так радію цій поразці динами! Мірча, Ви найкращий! Вибачте мене! Я завжди поважав Вас!
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-2
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Andrey_1992
іди в сраку, Лучик румунський ти надії
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-2
Avaksi
Яка різниця як пропустили, якщо не забиваєш - не перемагаєш.
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-3
Аргумент
Динамо проиграло в сухую Ингульцу,а товарищи с Динамо ,не признают позор ,им главное минусы в две руки всем поставить,ну убогие  
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
BARA.bass
Всё это время я мало говорил о судействе))))
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-4
Springfield
Иначе бы осталось 0:0 и Динамо взяло БЫ желанное очко! ахахаха (так?)
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-4
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