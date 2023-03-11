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Чемпионат Украины
Ингулец
11.03.2023 14:00 – FT 2 : 1
Металлист
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Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 16:23 | Обновлено 11 марта 2023, 16:32
534
0

«Ингулец» – «Металлист» – 2:1. Победный дубль Одарюка. Видео голов и обзор

Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Украины

11 марта 2023, 16:23 | Обновлено 11 марта 2023, 16:32
534
0
«Ингулец» – «Металлист» – 2:1. Победный дубль Одарюка. Видео голов и обзор
УПЛ

В субботу, 11 марта, в 17-м туре украинской Премьер-лиги отношения в очном споре выяснили «Ингулец» и «Металлист».

Встреча завершилась победой команды из Петрово, в составе которой дублем отметился Одарюк – 2:1. У харьковчан гол престижа забил Пати.

Чемпионат Украины. 17-й тур

«Ингулец» – «Металлист» – 2:1

Голы: Одарюк, 28, 77 – Пати, 64.

События матча

90’
Игрок команды Металлист получает красную карточку.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Одарюк (Ингулец).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Пати (Металлист).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Одарюк (Ингулец).
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Источник Sport.ua
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