В субботу, 11 марта, в 17-м туре украинской Премьер-лиги отношения в очном споре выяснили «Ингулец» и «Металлист».

Встреча завершилась победой команды из Петрово, в составе которой дублем отметился Одарюк – 2:1. У харьковчан гол престижа забил Пати.

Чемпионат Украины. 17-й тур

«Ингулец» – «Металлист» – 2:1

Голы: Одарюк, 28, 77 – Пати, 64.