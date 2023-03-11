Украина. Премьер лига11 марта 2023, 16:23 | Обновлено 11 марта 2023, 16:32
534
0
«Ингулец» – «Металлист» – 2:1. Победный дубль Одарюка. Видео голов и обзор
Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Украины
11 марта 2023, 16:23 | Обновлено 11 марта 2023, 16:32
534
0
В субботу, 11 марта, в 17-м туре украинской Премьер-лиги отношения в очном споре выяснили «Ингулец» и «Металлист».
Встреча завершилась победой команды из Петрово, в составе которой дублем отметился Одарюк – 2:1. У харьковчан гол престижа забил Пати.
Чемпионат Украины. 17-й тур
«Ингулец» – «Металлист» – 2:1
Голы: Одарюк, 28, 77 – Пати, 64.
События матча
90’
Игрок команды Металлист получает красную карточку.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Одарюк (Ингулец).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Пати (Металлист).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Одарюк (Ингулец).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 марта 2023, 09:13 60
В компании считают, что попали под давление со стороны отдельных работников СБУ
Футбол | 11 марта 2023, 03:41 1
Украинец обратился к фанатам «Арсенала»
Футбол | 11.03.2023, 15:51
Футбол | 10.03.2023, 17:45
Футбол | 11.03.2023, 11:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.03.2023, 18:59 3
10.03.2023, 00:12 9
10.03.2023, 15:08 4
10.03.2023, 21:14 3
10.03.2023, 12:49 1
11.03.2023, 09:30 11
09.03.2023, 21:25 1
09.03.2023, 23:54 71