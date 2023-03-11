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Германия
11 марта 2023, 18:27 |
137
0

Бундеслига. Бавария забила 5 голов и сохраняет лидерство

Мюнхенская команда набрала форму

11 марта 2023, 18:27 |
137
0
Бундеслига. Бавария забила 5 голов и сохраняет лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» после победы над ПСЖ в Лиге чемпионов продолжает побеждать в Бундеслиге. Сегодня мюнхенцы на своем поле разобрались с «Аугсбургом» 5:3.

Отметим дубль защитника Павара, а также гол и ассист защитника Канселу.

«Бавария» лидирует с 52 очками, опережая «Боруссию» Дортмунд на три пункта, но конкурент имеет игру в запасе.

Чемпионат Германии. 24-й тур

Бавария - Аугсбург 5:3
Голы: Канселу, 15, Павар, 19, 35, Сане, 45, Дэвис, 74 - Бериша, 2, 60, Кордона, 90+3

Лейпциг - Боруссия М 3:0
Голы: Вернер, 58, Форсберг, 71, Гвардиол, 81

Герта - Майнц 1:1
Голы: Нганкам, 18 - Аджорк, 57

Айнтрахт Франкфурт - Штутгарт 1:1
Голы: Роде, 55 - Мвумпа, 75

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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