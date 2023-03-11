Бундеслига. Бавария забила 5 голов и сохраняет лидерство

«Бавария» после победы над ПСЖ в Лиге чемпионов продолжает побеждать в Бундеслиге. Сегодня мюнхенцы на своем поле разобрались с «Аугсбургом» 5:3.

Отметим дубль защитника Павара, а также гол и ассист защитника Канселу.

«Бавария» лидирует с 52 очками, опережая «Боруссию» Дортмунд на три пункта, но конкурент имеет игру в запасе.

Чемпионат Германии. 24-й тур

Бавария - Аугсбург 5:3

Голы: Канселу, 15, Павар, 19, 35, Сане, 45, Дэвис, 74 - Бериша, 2, 60, Кордона, 90+3

Лейпциг - Боруссия М 3:0

Голы: Вернер, 58, Форсберг, 71, Гвардиол, 81

Герта - Майнц 1:1

Голы: Нганкам, 18 - Аджорк, 57

Айнтрахт Франкфурт - Штутгарт 1:1

Голы: Роде, 55 - Мвумпа, 75

Турнирная таблица