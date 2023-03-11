Бундеслига. Бавария забила 5 голов и сохраняет лидерство
Мюнхенская команда набрала форму
«Бавария» после победы над ПСЖ в Лиге чемпионов продолжает побеждать в Бундеслиге. Сегодня мюнхенцы на своем поле разобрались с «Аугсбургом» 5:3.
Отметим дубль защитника Павара, а также гол и ассист защитника Канселу.
«Бавария» лидирует с 52 очками, опережая «Боруссию» Дортмунд на три пункта, но конкурент имеет игру в запасе.
Чемпионат Германии. 24-й тур
Бавария - Аугсбург 5:3
Голы: Канселу, 15, Павар, 19, 35, Сане, 45, Дэвис, 74 - Бериша, 2, 60, Кордона, 90+3
Лейпциг - Боруссия М 3:0
Голы: Вернер, 58, Форсберг, 71, Гвардиол, 81
Герта - Майнц 1:1
Голы: Нганкам, 18 - Аджорк, 57
Айнтрахт Франкфурт - Штутгарт 1:1
Голы: Роде, 55 - Мвумпа, 75
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 29 апреля в Лондоне
Смотрите лучшие моменты матча 17-го тура УПЛ