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Заря
11.03.2023 14:00 – FT 3 : 1
Львов
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Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 15:57 | Обновлено 11 марта 2023, 17:16
1909
1

Лидерам стоит опасаться. Заря эффектно разобралась со Львовом

Две голевые передачи от новичка Герреро помогли команде ван Леувена одержать победу

11 марта 2023, 15:57 | Обновлено 11 марта 2023, 17:16
1909
1
Лидерам стоит опасаться. Заря эффектно разобралась со Львовом
ФК Заря

Продолжительная зимняя пауза заставила нас немного подзабыть реалии украинской Премьер-лиги, однако уже первые выходные после возвращения национального первенства вышли настолько увлекательными, что болельщики потребовали продолжения зрелища. И такие команды, как луганская «Заря» во главе с нидерландским специалистом Патриком ван Леувеном, всегда способны обеспечить яркие эмоции, что нашло подтверждение в стартовой игре этой команды во втором круге против полтавской «Ворсклы» (3:2).

Через неделю после той победы «мужики» пытались продолжить догонять днепровский «Днепр-1» и донецкий «Шахтер» за счет номинально домашней игры против «Львова», возобновившего розыгрыш чемпионата победой над закарпатским «Минаем» (1:0).

Так как по календарю у нас царит весенняя погода, то и в столице в этот день никто не удивился утреннему туману, который под занавес нашей игры чуть ли не сплошным слоем опустился на поле. Игрокам пришлось быть активными для того, чтобы зрителям было возможно их различать на общем фоне, что в свою очередь подарило нам немало минут быстрого футбола. «Заря» при этом пыталась играть ведущую роль в атаке, в то время как соперники делали акцент на противодействии в виде контрнаступлений.

Матч до поры до времени казался вполне ровным, и даже «Львову» удавалось создавать большее количество угроз воротам Сапутина, чем получал вызовов Рыбка. Однако реализация у команды Олега Дулуба хромала отнюдь не меньше, чем в первой половине сезона, поэтому соперники в итоге не стали себя сдерживать от возможности на 34 минуте выскочить в быстрое наступлению через правый фланг, завершавший прострел Герреро под удар в касание для Русина.

Панамский новичок команды ван Леувена – настоящая находка для «Зари» в начале второго круга. Свои аргументы относительно этого утверждения футболист постепенно добавлял по ходу событий второй половины игры, которую открывала подача Бутко с правого фланга на 54 минуте на дальнюю стойку для Имерекова, после которой почти все вопросы о победителе игры были сняты автоматически.

Однако «золотые львы» на характере пытались не позволять номинальным хозяевам продолжать находиться на собственной половине, и постоянно предлагали ответный вертикальный футбол. Однако все намерения «Львова» окончательно разрушил Герреро, когда с его эффектного паса внешней стороной стопы с левого фланга слету положил мяч в ближний угол Булеца в центре штрафной.

Случилось это на 70 минуте, и уже в следующей атаке в очередной раз в этом году ошиблись арбитры. Забитого мяча не досчитался на собственном счету Богунов, которому назначили ошибочный офсайд при попытке замкнуть отскок от правой стойки, в которую перевел выстрел Грисьо вратарь. Этот гол мог бы многое изменить в контексте мяча Бугая на 87 минуте, когда Богунов таки отыгрался на соперниках голевой подачей, однако за несколько минут до финального свистка разрыв по счету все же был слишком значительным.

В следующем туре луганская «Заря» сыграет гостевой матч против киевского «Динамо», а «Львов» будет принимать криворожский «Кривбасс».

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Заря» – «Львов» - 3:1

Русин, 34, Имереков, 54, Булеца, 70 – Бугай, 87

Имереков, 28 – Никитюк, 39, Антонио, 51, Траоре, 64

«Заря»: Сапутин – Снурницын, Батагов, Имереков, Бутко – Булеца (Дрышлюк, 85), Бражко, Мышнев (Чурко, 75) – Хлань (Антюх, 66), Герреро (Погорелый, 75), Русин (Хахлев, 86).

«Львов»: Рыбка – Траоре, Никитюк, Габриэль, Кузык – Алибеков (Богунов, 68) – Грисьо, Антонио, Беляев, Свржняк (Мильченко, 55) – Эссеола (Бугай, 46).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 10 (7) – 5 (3)
Угловые: 7 – 4
Оффсайды: 4 – 1.

ЗАРЯ - ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Комментарии 1
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Sunrise
Вполне хорошо. Герреро нравится, Бутко чёткие передачи давал.
После 3-0 расслабились конечно. Боковой сильно ошибся, украл гол у Львова. Он не повлиял бы конечно, но тем не менее. Как пропустили, так сразу вернули себе мяч и могли громить.
Зарю, с уверенной победой! 
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