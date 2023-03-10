В субботу, 11 марта, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и «Львов». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 14.00.

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«Заря»

Первый матч после возобновления УПЛ «Заря» проводила в Александрии против «Ворсклы». Игра получилась интересной и значительно украсила собой стартовый тур. Луганская команда довольно быстро пропустила два мяча, но гнула свою линию, контролировала мяч, в середине второго тайма сократила разрыв, а уже в добавленное время сумела сначала сравнять счет усилиями Русина, а тогда и вообще вырвать победу благодаря уверенной реализации пенальти Бражко.

Кстати, о последнем. Владимир показал уверенную не по годам игру в очередном матче, играя уверенно и в отборе, что является его прямой функцией, и в атаке – не зря на его счету дубль. Очевидно, в футболке «Зори» он доиграет этот сезон, а дальше вернется в «Динамо», где в центре поля (да и не только там, но это отдельный разговор) есть огромные проблемы.

Также следует отметить среди персоналий Эдуардо Герреро. Панамец, арендованный у «Маккаби», вышел на замену и сложил своей игрой очень приятное впечатление - на его счету голевой пас на Бражко, множество удачных открываний и обострений. Ожидаем увидеть его в субботу в старте.

Перед игрой подопечные ван Леувена занимают третье место в турнирной таблице, а это значит, что нас будет ждать упорная борьба за медали – немного оторвались «Днепр-1» и «Шахтер», а вот «Динамо», «Заря» и «Александрия» идут плотной группой и об итоговом расположении команд в турнире остается только угадывать.

«Львов»

«Львов» кардинально изменил свой состав зимой. Логично, что все ждали увидеть в стартовом матче весны много новичков, но, пожалуй, десятки новых игроков не ожидал никто. Только Грисьо вышел в старте с тех футболистов, которые защищали цвета «Львова» осенью.

Игра против «Миная» получилась для «львов» удачной, как, в принципе, и четыре предыдущих. Минимальная победа благодаря голу Ременяка позволила подопечным Дулуба немного подняться выше по отношению к своему, казалось бы, безнадежному положению на последнем месте в турнирной таблице. Да, «Львов» до сих пор последний, но до пятнадцатого и четырнадцатого места - два очка, а по потерянным баллам вполне возможно и обойти конкурентов из Одессы и Миная, поскольку у «львов» есть еще игра в запасе.

Не сможет помочь «Львову» Назарий Муравский, у которого дисквалификация на еще один матч. Особой игра будет для Ахмеда Алибекова, который в первой части сезона выступал именно за «Зарю». Кроме того, от «Зари» «Львов» потерпел одно из трех крупнейших поражений в истории - в 2020 году «львы» проиграли 0:5.

Статистика встреч

Между собой команды провели пятнадцать матчей - +9=5-1 в пользу «Зари», разница мячей 22:6.

Ориентировочные составы

«Заря»: .Сапутин, Бутко, Имереков, Батагов, Вантух, Мишнев, Бражко, Русин, Булеца, Антюх, Герреро.

«Львов»: Рыбка, Дитятьев, Габриэль, Траоре, Кузык, Гильерме, Алибеков, Антонио, Беляев, Грисьо, Свржняк.

Прогноз на противостояние

Видимо, особой сенсации ждать не стоит. «Заря» рано или поздно сломает автобус, который выставят соперники, а дальше будет методично добивать «львов» на контратаках. Может, и пропустит, но своего не потеряет.

11 марта, суббота