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11.03.2023 14:00 - : -
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Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 17:37 |
103
0

Заря – Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

10 марта 2023, 17:37 |
103
0
Заря – Львов. Текстовая трансляция матча
ФК Заря

В субботу, 11-го марта, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и «Львов». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 14:00.

Коллектив Патрика ван Леувена на прошлых выходных решил начать и второй круг чемпионата с увлекательного противостояния против полтавской «Ворсклы», и вновь вышел из него победителем (3:2). Этот успех открыл луганской «Заре» дорогу на третью строчку в турнирной таблице, и теперь только лишь от нее зависит продолжительность пребывания на этой позиции. До «Шахтера» еще далеко – пять пунктов, а вот от «Динамо» удалось оторваться только на один балл. А в предстоящей игре необходимо играть против «Львова», который почти полностью пересобрал кадровую обойму за время зимней паузы, а в первом матче 2023 года в итоге выиграл у «Миная» (1:0), хотя и не поднялся с последнего места.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Львов», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Заря Луганск Львов Заря - Львов текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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