Ван ЛЕУВЕН: «65-ю минутами я доволен, а к последним 25-ти есть вопросы»

Главный тренер луганской «Зари» Патрик ван Леувен поделился мнением о победном матче с ФК «Львов» (3:1) в 17-м туре чемпионата Украины.

– Это вторая игра после зимнего перерыва. Я думаю, что, в целом, мы хорошо сегодня провели игру. Использовали три своих момента – это хороший показатель, но думали, что можем забивать еще. Сделали замены, хотели добавить энергии и свежих сил в матч, но не случилось. Игрой своей, а точнее – 65-ю минутами, я доволен, а к последним 25-ти уже есть вопросы, которые будем рассматривать.

– По вашему мнению, почему команда немного сдала под конец поединка?

– У нас много молодых игроков, которые хотят показывать свой уровень и поэтому командной игры в конце немного не хватило. Были моменты, чтобы забивать еще, но игра снизила скорость.

– Возможно, когда ваше преимущество в счете уже было 3:0, футболисты подсознательно думали о следующем матче?

– Не могу так даже предположить. Полагаю, что они хотели продолжать игру в таком же темпе и реализовывать моменты.

– Какая из всех созданных и реализуемых атак ваших ребят понравилась больше всего?

– Мне все атаки и моменты нравятся. Понравились действия Бутко на фланге в первом тайме. Прекрасно отдавал на Герреро. Он получил хороший шанс – пробил головой, но не забил. Во втором тайме было много шансов забить тоже. Поэтому не только голы нравятся, но и хорошие моменты, в целом.

– Александр Сапутин удовлетворяет ваши потребности, как нынешний основной голкипер?

– У нас есть три вратаря. Пока Александр в полном объеме выполняет свои обязанности. Да, конечно, ему еще нужно почувствовать уровень УПЛ, но уверен, что тренеры и ребята всегда ему будут помогать и подсказывать.