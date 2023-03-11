Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ван ЛЕУВЕН: «65-ю минутами я доволен, а к последним 25-ти есть вопросы»
Чемпионат Украины
Заря
11.03.2023 14:00 – FT 3 : 1
Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 17:18 | Обновлено 11 марта 2023, 17:31
267
0

Ван ЛЕУВЕН: «65-ю минутами я доволен, а к последним 25-ти есть вопросы»

Наставник «Зари» – о победе над «Львовом»

11 марта 2023, 17:18 | Обновлено 11 марта 2023, 17:31
267
0
Ван ЛЕУВЕН: «65-ю минутами я доволен, а к последним 25-ти есть вопросы»
Instagram. Патрик ван Леувен

Главный тренер луганской «Зари» Патрик ван Леувен поделился мнением о победном матче с ФК «Львов» (3:1) в 17-м туре чемпионата Украины.

– Это вторая игра после зимнего перерыва. Я думаю, что, в целом, мы хорошо сегодня провели игру. Использовали три своих момента – это хороший показатель, но думали, что можем забивать еще. Сделали замены, хотели добавить энергии и свежих сил в матч, но не случилось. Игрой своей, а точнее – 65-ю минутами, я доволен, а к последним 25-ти уже есть вопросы, которые будем рассматривать.

– По вашему мнению, почему команда немного сдала под конец поединка?

– У нас много молодых игроков, которые хотят показывать свой уровень и поэтому командной игры в конце немного не хватило. Были моменты, чтобы забивать еще, но игра снизила скорость.

– Возможно, когда ваше преимущество в счете уже было 3:0, футболисты подсознательно думали о следующем матче?

– Не могу так даже предположить. Полагаю, что они хотели продолжать игру в таком же темпе и реализовывать моменты.

– Какая из всех созданных и реализуемых атак ваших ребят понравилась больше всего?

– Мне все атаки и моменты нравятся. Понравились действия Бутко на фланге в первом тайме. Прекрасно отдавал на Герреро. Он получил хороший шанс – пробил головой, но не забил. Во втором тайме было много шансов забить тоже. Поэтому не только голы нравятся, но и хорошие моменты, в целом.

– Александр Сапутин удовлетворяет ваши потребности, как нынешний основной голкипер?

– У нас есть три вратаря. Пока Александр в полном объеме выполняет свои обязанности. Да, конечно, ему еще нужно почувствовать уровень УПЛ, но уверен, что тренеры и ребята всегда ему будут помогать и подсказывать.

По теме:
Владимир ШАРАН: «VAR у нас только для Шахтера и Динамо. А Минаю зачем VAR»
Черноморец – Металлист 1925 – 1:1. Видео голов и обзор матча
Рух – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Патрик ван Леувен Заря Луганск Заря - Львов Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Заря Луганск
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал – Эспаньол – 3:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11 марта 2023, 18:10 0
Реал – Эспаньол – 3:1. Видео голов и обзор матча
Реал – Эспаньол – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 25-го тура Ла Лиги

Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Футбол | 10 марта 2023, 21:14 4
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате

Команда лидирует в таблице

WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
Бокс | 11.03.2023, 04:21
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
Коллина предлагает отменить компенсированное время в части матчей
Футбол | 11.03.2023, 12:34
Коллина предлагает отменить компенсированное время в части матчей
Коллина предлагает отменить компенсированное время в части матчей
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 11.03.2023, 16:30
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эстерсунд-2023. Дудченко занял 12 место в индивидуальной гонке
Эстерсунд-2023. Дудченко занял 12 место в индивидуальной гонке
09.03.2023, 18:59 3
Биатлон
УСИК: «Джошуа звонил Кличко, спрашивал, как может быть полезен Украине»
УСИК: «Джошуа звонил Кличко, спрашивал, как может быть полезен Украине»
09.03.2023, 21:41
Бокс
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
10.03.2023, 12:33 27
Футбол
Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка
Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка
11.03.2023, 09:30 11
Бокс
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
10.03.2023, 00:12 9
Футбол
АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
09.03.2023, 21:59 11
Футбол
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
Упущенная победа и спина Ракицкого. Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом
09.03.2023, 23:54 71
Футбол
Александр КРАСЮК: «Кличко по-прежнему держит в уме второй бой с Фьюри»
Александр КРАСЮК: «Кличко по-прежнему держит в уме второй бой с Фьюри»
10.03.2023, 15:08 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности