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  4. «Заря» – «Львов» – 3:1. Кинжальный гол Булецы. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Заря
11.03.2023 14:00 – FT 3 : 1
Львов
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Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 16:58 | Обновлено 11 марта 2023, 17:11
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«Заря» – «Львов» – 3:1. Кинжальный гол Булецы. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча УПЛ

11 марта 2023, 16:58 | Обновлено 11 марта 2023, 17:11
315
0
«Заря» – «Львов» – 3:1. Кинжальный гол Булецы. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Булеца

В субботу, 11 марта, в 17-м туре чемпионата Украины отношения выяснили луганская «Заря» и «Львов».

Поединок завершился комфортной победой луганского коллектива со счетом 3:1.

В составе «Зари» по голу забили Русин, Имереков и Булеца. У «горожан» Львова автором ответного гола стал Бугай.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бугай (Львов).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Заря).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Имереков (Заря).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Заря).
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Заря Луганск Львов Заря - Львов видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Сергей Булеца Максим Имереков Назарий Русин Владислав Бугай
Источник Sport.ua
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