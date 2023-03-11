В субботу, 11 марта, в 17-м туре чемпионата Украины отношения выяснили луганская «Заря» и «Львов».

Поединок завершился комфортной победой луганского коллектива со счетом 3:1.

В составе «Зари» по голу забили Русин, Имереков и Булеца. У «горожан» Львова автором ответного гола стал Бугай.