Украина. Премьер лига11 марта 2023, 16:58 | Обновлено 11 марта 2023, 17:11
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«Заря» – «Львов» – 3:1. Кинжальный гол Булецы. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор матча УПЛ
11 марта 2023, 16:58 | Обновлено 11 марта 2023, 17:11
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В субботу, 11 марта, в 17-м туре чемпионата Украины отношения выяснили луганская «Заря» и «Львов».
Поединок завершился комфортной победой луганского коллектива со счетом 3:1.
В составе «Зари» по голу забили Русин, Имереков и Булеца. У «горожан» Львова автором ответного гола стал Бугай.
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бугай (Львов).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Булеца (Заря).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Имереков (Заря).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Заря).
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