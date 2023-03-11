Не отпускают Арсенал. Манчестер Сити добыл минимальную победу

«Манчестер Сити» не дает расслабиться лидеру АПЛ «Арсеналу». В матче чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти забил Холанд.

«Арсенал» в воскресенье сыграет свой матч тура против« Фулхэма». Сейчас команда Александра Зинченко опережает конкурента на два очка.

Чемпионат Англии. 27-й тур

Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1

Гол: Холанд, 78 (с пен)