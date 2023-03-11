11.03.2023 19:30 – FT 0 : 1
Англия11 марта 2023, 21:27 |
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Не отпускают Арсенал. Манчестер Сити добыл минимальную победу
Выиграли благодаря голу Холанда с пенальти
11 марта 2023, 21:27 |
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«Манчестер Сити» не дает расслабиться лидеру АПЛ «Арсеналу». В матче чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.
Единственный гол с пенальти забил Холанд.
«Арсенал» в воскресенье сыграет свой матч тура против« Фулхэма». Сейчас команда Александра Зинченко опережает конкурента на два очка.
Чемпионат Англии. 27-й тур
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1
Гол: Холанд, 78 (с пен)
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Со скрипом, с пенальти, но идут в след. Ждём очной ставки.
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