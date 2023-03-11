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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
11.03.2023 19:30 – FT 0 : 1
Манчестер Сити
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Англия
11 марта 2023, 21:27 |
413
1

Не отпускают Арсенал. Манчестер Сити добыл минимальную победу

Выиграли благодаря голу Холанда с пенальти

11 марта 2023, 21:27 |
413
1
Не отпускают Арсенал. Манчестер Сити добыл минимальную победу
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» не дает расслабиться лидеру АПЛ «Арсеналу». В матче чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти забил Холанд.

«Арсенал» в воскресенье сыграет свой матч тура против« Фулхэма». Сейчас команда Александра Зинченко опережает конкурента на два очка.

Чемпионат Англии. 27-й тур

Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1
Гол: Холанд, 78 (с пен)

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Манчестер Сити Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Old Т
Со скрипом, с пенальти, но  идут в след. Ждём очной ставки.
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